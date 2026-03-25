Enerji acil durumu nedir? Enerji acil durumu nasıl ilan edilir?

Enerji acil durumu, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Başkanlık Kararnamesi ile Orta Doğu'da devam eden çatışma ve yaratacağı tehlikeye dikkati çekilen bir kararname duyuruldu. Petrolünün %98'ini Körfez ülkelerinden ithal eden Filipinler, 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana ülkedeki dizel ve benzin fiyatlarının iki katından fazla artmasının ardından enerji acil durumu ilan eden ilk ülke oldu.

ENERJİ ACİL DURUMU NEDİR?

Enerji acil durumu, bir ülkenin veya bölgenin enerji kaynaklarına (elektrik, doğalgaz, petrol) erişiminin ciddi şekilde kesintiye uğradığı veya bu kaynakların güvenliğinin tehdit altında olduğu durumlarda ilan edilen yasal ve idari bir statüdür.

Bu süreçte hükümetler, enerji tüketimini kısıtlama, fiyatları denetleme veya mevcut kaynakları öncelikli alanlara (hastaneler, konutlar) yönlendirme gibi olağanüstü yetkiler kullanır.

ENERJİ ACİL DURUMU NEDEN İLAN EDİLİR?

Arz Kesintileri: Savaşlar veya siyasi ambargolar nedeniyle ana enerji hattının kesilmesi.

Doğal Afetler: Şiddetli fırtınalar, kuraklık (hidroelektrik üretimi için) veya aşırı soğuklar.

Altyapı Arızaları: Ana iletim hatlarında veya santrallerde meydana gelen büyük çaplı teknik sorunlar.

Fiyat Şokları: Enerji maliyetlerinin ekonomik istikrarı bozacak düzeyde kontrolsüz yükselişi.