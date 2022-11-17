Enerji krizi, Estonyalı bakanı vurdu: Doğal gaz faturam 15 kat arttı

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:07

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, gündeme ilişkin İspanyol gazetesi El Pais'e değerlendirmelerde bulundu.

Hanno Pevkur, ülkede artan enflasyon ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle doğalgaz faturasının 15 kat arttığını söyledi.

Pevkur, "Estonya'da enflasyon yüzde 20 civarında ve bu çok zor. Kendi gaz faturam 15 kat arttı. Şimdi biraz daha iyi... Yaşananların bedelini hepimiz ödüyoruz, hem de çok pahalı bir bedel... Ancak bu, Ukrayna'yı desteklemeyi bırakmamız gerektiği anlamına geliyor. Özellikle Estonya, ittifakın (Rusya'ya) açılan ön kapısıyız" dedi.

Ukrayna'ya yardımın devam ettiğini belirten Pevkur, Estonya'nın, Ukraynalı askerleri çeşitli alanlarda eğittiğini aktardı.

Pevkur, şu anda Estonya sınırında acil bir tehdit durumunun olmadığını, ancak tedbirli ve dikkatli olmaya devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.