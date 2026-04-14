Enerji krizi tartışması alevlendi: Trump’tan İngiltere’ye sert mesajlar

Trump, yaptığı açıklamada Avrupa’nın ciddi bir enerji ihtiyacı içinde olduğunu belirterek, İngiltere’nin bu duruma rağmen Kuzey Denizi’ndeki petrol sahalarını yeterince kullanmadığını savundu.

İskoçya’nın enerji merkezi Aberdeen’e dikkat çeken Trump, bölgenin ekonomik olarak büyümesi gerektiğini ifade etti. Norveç’in Kuzey Denizi petrolünü İngiltere’ye yüksek fiyatla sattığını belirten Trump, bu durumun Londra için dezavantaj yarattığını dile getirdi.

Trump, İngiltere’nin enerji politikalarını sert sözlerle eleştirerek, “Kuzey Denizi konusunda Norveç’ten daha avantajlı durumdasınız. Sondaj yapmalısınız” çağrısında bulundu.

Rüzgar enerjisine de karşı çıkan Trump, “Artık rüzgar türbinlerine son verin” ifadelerini kullandı.

Trump, şunları kaydetti:

“Avrupa enerjiye muhtaç durumda, ancak Birleşik Krallık dünyanın en büyük petrol yataklarından biri olan Kuzey Denizi petrolünü açmayı reddediyor. Ne trajik!!! Aberdeen'in patlama yaşaması gerekirdi. Norveç, Kuzey Denizi petrolünü Birleşik Krallık'a iki katı fiyata satıyor. Bir servet kazanıyorlar. Enerji açısından Norveç'ten daha iyi bir konuma sahip olan Birleşik Krallık, SONDAJ YAPMALI, SONDAJ YAPMALI, SONDAJ YAPMALI!!! Bunu yapmamaları kesinlikle delilik… VE ARTIK RÜZGAR TÜRBİNLERİNE SON!”