Epstein belgeleri ABD'yi karıştırdı: Sıcak küvetten özel jete çarpıcı fotoğraflar

ABD’de kamuoyuna açıklanmaya başlanan “Epstein Dosyaları”, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Trump yönetimi tarafından yayınlanan ilk belge paketinde, Clinton’ın Epstein ve çevresiyle birlikte yer aldığı çok sayıda fotoğrafın bulunması dikkat çekti.

Açıklanan belgeler arasında Bill Clinton’ın, Epstein ile birlikte sıcak küvette bulunduğu, yüzü sansürlenmiş kadınlarla yakın temas halinde olduğu ve Ghislaine Maxwell ile yüzdüğü fotoğraflar yer aldı.

Maxwell’in, bugün cezaevinde bulunan Epstein’ın en yakın isimlerinden biri olduğu biliniyor.

Bazı karelerde Clinton’ın, genç bir kadının dizinde oturduğu, başka bir fotoğrafta ise kırmızı kapüşonlu bir üstle sarışın bir kadınla poz verdiği görülüyor.

Arka plandaki detayların, Epstein’ın “Lolita Express” olarak bilinen özel jetine ait olduğu değerlendiriliyor.

ÜNLÜ İSİMLER VE İNGİLİZ KRALİYET BAĞLANTISI

Belgelerde, İngiltere Kralı 3. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’un da yer aldığı fotoğraflar bulunuyor. Prens Andrew’un, smokinli halde beş kadının dizine uzandığı bir kare de dosyalarda yer aldı.

Ayrıca Ghislaine Maxwell’in Londra’daki Başbakanlık binası 10 Numara önünde çekilmiş bir fotoğrafı da paylaşıldı.

Mick Jagger ve Michael Jackson’ın da Epstein ve çevresiyle birlikte görüntülendiği fotoğraflar, kamuoyuna açıklanan belgeler arasında yer aldı.

Belgelerin yayınlanmasının ardından Demokratlar, Trump yönetimini dosyaları sansürlemekle ve Trump’ı korumakla suçladı. Donald Trump’ın sözcüsü ise Clinton’ın sıcak küvetteki fotoğrafını paylaşarak “Oh my!” yorumunda bulundu.

Trump cephesi, Epstein ile Clinton arasındaki ilişkiye dikkat çekmeye çalışırken, Trump’ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Vanity Fair’e verdiği demeçte Trump’ın da dosyalarda yer aldığını ancak “herhangi bir yanlış davranışla ilişkilendirilmediğini” savundu.

CLİNTON CEPHESİ

Bill Clinton’ın sözcüsü, eski başkanın Epstein’ın suçlarından haberdar olmadığını ve 2019’daki tutuklamasından çok önce Epstein ile bağlarını kopardığını yineledi.

Clinton hakkında Epstein dosyaları kapsamında herhangi bir suçlama yöneltilmediği de vurgulandı.

Clinton ve Epstein’ın 1990’lı yılların başında çeşitli etkinliklerde birlikte görüntülendiği biliniyor. Epstein, 1992’de Clinton’ın başkanlık kampanyasına iki kez 1000’er dolarlık bağışta bulunmuştu.

Clinton, 2002 yılında bir sözcüsü aracılığıyla Epstein’ı “başarılı bir finansçı ve hayırsever” olarak tanımlamıştı. Aynı yıl Brunei’de birlikte çekilmiş bir fotoğrafları Vanity Fair dergisinde yayınlanmıştı.

ÖZEL JET YOLCULUKLARI VE BAĞIŞ İDDİALARI

Clinton’ın sözcüsü, Epstein’ın 2019’da insan ticareti suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Clinton’ın 2002–2003 yılları arasında Epstein’ın özel jetiyle dört kez seyahat ettiğini, bu yolculukların Clinton Vakfı çalışmaları kapsamında Afrika duraklarını da içerdiğini belirtmişti.

Ayrıca Clinton’ın, Epstein’ın 2003 yılında hazırlanan 50’nci doğum günü kitabına katkı sunan isimler arasında yer aldığı da öne sürüldü.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, Epstein soruşturması kapsamında Bill ve Hillary Clinton’ın ifade vermesi için celp çıkardı.

Komite, ocak ayında yeni ifade tarihleri önerirken, çağrıya uyulmaması halinde “kongreyi küçümseme” sürecinin başlatılabileceğini bildirdi.

Yeni belgelerde, Epstein’ın evinde tuvalet duvarına asılmış bir karikatür de yer aldı. Çizimde, kaslı bir Epstein ile Bill Clinton’ın özel bir uçağın önünde birlikte tasvir edildiği görülüyor.