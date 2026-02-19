Epstein belgeleri sonrası yeni soruşturma: Çiftlik yakınında ceset iddiası

ABD’nin Yeni Meksika eyaletinde yetkililer, cinsel suçlarla anılan Jeffrey Epstein’ın çiftliğine ilişkin yeni iddiaları soruşturma altına aldı.

Eyalet Adalet Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde yer alan bir ihbar doğrultusunda inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yetkililere göre 2019 tarihli bir e-postada, Epstein’ın Yeni Meksika’daki Zorro Ranch adlı mülkünün yakınlarında iki genç kızın gömülmesi talimatını verdiği öne sürüldü.

İddiaların, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan belgeler arasında yer aldığı belirtildi.

Yeni Meksika Adalet Bakanlığı Sözcüsü Lauren Rodriguez, federal makamlardan söz konusu e-postanın sansürsüz kopyasının talep edildiğini belirterek, “Bu iddiayı aktif biçimde araştırıyoruz ve yeni belge açıklamaları ışığında daha geniş bir inceleme yürütüyoruz” dedi.

Yeni Meksika yasama organı da Epstein’ın Zorro Ranch’ta uzun yıllar boyunca kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar suçları işlediği iddialarına yönelik ilk kapsamlı soruşturmayı başlattı. Çiftlik, Santa Fe’nin yaklaşık 48 kilometre güneyinde bulunuyor.

TARTIŞMALI E-POSTA

2019’da gönderildiği belirtilen e-posta, New Mexico’da bir radyo programı sunucusuna ulaştırıldı. Kendini eski bir çiftlik çalışanı olarak tanıtan gönderici, Epstein’ın reşit olmayan kişilerle birlikte olduğunu gösteren videolar karşılığında ödeme talep etti.

E-postada, iki genç kızın şiddet içeren cinsel ilişki sırasında hayatını kaybettiği ve çiftlik yakınındaki tepelerde gömüldüğü iddia edildi. Radyo sunucusu, mesajı gerçek bulduğunu ve doğrudan FBI’a ilettiğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı daha önce Epstein soruşturmasına ilişkin yayımlanan bazı belgelerin doğrulanmamış veya sansasyonel iddialar içerdiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yetkililer, anonim suçlamaların bir kısmının soruşturmalar sırasında doğrulanamadığını, bazılarının ise yanlış çıktığını belirtmişti.

ÇİFTLİĞİN GEÇMİŞİ

Yeni Meksika Eyalet Arazi Komiseri Stephanie Garcia Richard, Epstein’ın çiftliği çevresindeki devlet arazilerinin suç iddiaları kapsamında ayrıntılı biçimde incelenmesi çağrısında bulundu.

Epstein’ın 1993 yılında bölgedeki yaklaşık 1.243 dönüm devlet arazisini kiraladığı, ancak bu alanların tarım ya da hayvancılık amacıyla kullanılmadığı gerekçesiyle kiralamaların 2019’da iptal edildiği belirtildi.

Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York’taki bir cezaevinde ölü bulunmuş, ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçmişti.