Epstein belgelerinden Dr. Öz çıktı! Sevgililer Günü partisine davet etmiş

Reuters’ın haberine göre, Öz’ün eşiyle birlikte gönderdiği davet e-postası, ABD Kongresi’nin kabul ettiği yasa kapsamında açıklanan milyonlarca Epstein belgesi arasında yer aldı.

Söz konusu belgeler, Epstein’in siyaset, finans, iş dünyası ve akademi çevrelerindeki etkili isimlerle ilişkilerine dair yeni detaylar ortaya koydu.

Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump döneminde, Sağlık Sigortası Merkezi (CMS) Başkanlığı görevini yürütüyor.

Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Öz, 1 Şubat 2016 tarihinde Epstein’e “Mehmet ve Liza Öz’ün Sevgililer Günü Kutlaması” başlıklı bir e-posta göndererek dijital davet bağlantısını paylaştı.

Bu davet, Epstein’in ilk cinsel suçlamalarının 2006 yılında kamuoyuna yansımasından yaklaşık 10 yıl sonra gönderildi.

SUÇLAMA YÖNELTİLMEDİ

Haberde, Öz’ün Epstein skandalıyla bağlantılı herhangi bir yasa dışı faaliyetten suçlanmadığı vurgulandı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Belgelerde Öz’ün adı başka yazışmalarda da geçiyor.

Bunlar arasında:

1 Ocak 2016 tarihli, 'Dr Öz' başlıklı bir e-posta

İçeriği tamamen karartılmış bir mesaj

2012 yılında gönderilmiş ve 'yarın akşam için güncellenmiş evet listesi' ifadesi geçen bir davet listesi

bulunuyor.

Bu yazışmaların içerikleri kamuoyuna açıklanmadı.

Dosyalara göre, Dean Ornish, 2014 yılında düzenlediği ve Öz’ün konuşmacı olduğu bir etkinliğe Epstein’i davet etti. Ancak Epstein’in bu etkinliğe katılamadığı belirtildi.

Ornish, Preventive Medicine Research Institute adlı kuruluşun kurucusu olarak biliniyor.

TV YILDIZLIĞINDAN DEVLET GÖREVİNE

65 yaşındaki Mehmet Öz, kalp-damar cerrahı olarak tanındıktan sonra televizyon kariyeriyle ün kazandı. On yılı aşkın süre boyunca The Dr. Oz Show adlı programı sunarak milyonlara sağlık tavsiyeleri verdi.

Daha sonra Trump yönetiminde üst düzey kamu görevine atandı.

Son haftalarda yayımlanan milyonlarca sayfalık Epstein dosyası, ABD’de siyaset ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Belgelerde yer alan yeni ilişkiler ağı, kamuoyunda 'kimler neden korunuyor?' sorularını yeniden gündeme getirdi.