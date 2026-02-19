Epstein dosyası saraya uzandı: Prens Andrew gözaltına alındı

İngiltere’de yayın yapan BBC televizyonu, Kral III. Charles’ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor’un, Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, gözaltı işleminin “kamu görevinde uygunsuzluk” şüphesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, doğu İngiltere’deki Sandringham arazisinde bulunan Wood Farm’a perşembe sabahı kimliksiz polis araçları ile sivil kıyafetli çok sayıda görevli geldi.

Operasyonun ardından Andrew Mountbatten-Windsor’un gözaltına alındığı bildirildi.

Thames Valley Polisi, daha önce yaptığı açıklamada ABD hükümeti tarafından yayımlanan yeni belgelerde yer alan iddiaları incelediklerini belirtmişti.

Söz konusu belgelerde, Andrew Mountbatten-Windsor’un bazı gizli hükümet belgelerini Jeffrey Epstein’a ilettiği iddialarının bulunduğu öne sürülüyor.

ANDREW SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin merhum Kraliçe II. Elizabeth’in ikinci oğlu olan Andrew Mountbatten-Windsor, Epstein’la ilişkisine dair geçmişte yaptığı açıklamalarda herhangi bir yanlış yapmadığını savunmuş, yalnızca bu dostluktan dolayı pişmanlık duyduğunu söylemişti.

Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı sürecine ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.