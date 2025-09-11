Epstein ilişkisi ifşa oldu: İngiliz büyükelçi görevden alındı

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, cinsel suçlardan hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein ile olan yakın ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü görevden alındı.

Karar, Başbakan Keir Starmer için yeni bir siyasi kriz yarattı.

ABD’li vekillerin bu hafta yayınladığı “doğum günü kitabı”nda, Mandelson’ın Epstein için “en iyi dostum” ifadelerini kullandığı bir not yer aldı.

Skandal, Bloomberg’in yayımladığı e-postalarla büyüdü. Yazışmalarda Mandelson’ın Epstein’a destek verdiği, 2008’deki Florida davasını siyasi çevrelerinde gündeme getirmeyi teklif ettiği görüldü.

“EN İYİ DOSTUM” NOTU

2003’te Epstein’ın eski partneri Ghislaine Maxwell tarafından hazırlanmış albümde Mandelson, Epstein’la geçirdiği vakitleri anlattığı ve onu “en iyi dostum” diye tanımladığı bir el yazısı not kaleme almıştı. Maxwell, 2022’de insan ticareti suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mandelson, tabloid The Sun’a verdiği demeçte söz konusu notu “okuması çok utanç verici” diye niteledi.

İfadelerin Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetinden önce yazıldığını savundu ve “Onun yalanlarına kandım, verdiği güvenceleri kabul ettim” dedi.

Mandelson, daha önce de farklı skandallar nedeniyle üç kez üst düzey görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Yıllardır Epstein ile bağına ilişkin soruları reddeden Mandelson, geçen yıl “gazetecilerin takıntısı” diyerek bu konuyu küçümsemişti.

“YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI”

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, CNN’e yaptığı açıklamada, ortaya çıkan e-postaların “Mandelson’ın Epstein ile ilişkisinin bilindiğinden çok daha derin” olduğunu belirtti.

Bakanlık, Mandelson’ın Epstein’ın ilk mahkûmiyetinin yanlış olduğu ve yeniden incelenmesi gerektiği yönündeki ifadelerinin yeni bilgi olduğunu vurguladı:

“Mağdurların acıları göz önünde bulundurularak, Mandelson büyükelçilik görevinden derhal alınmıştır.”