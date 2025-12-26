Epstein’ın ağabeyi FBI’a konuştu:

Ağabey Epstein, cinsel saldırı suçlusu kardeşinin hapishane hücresinde öldürüldüğünü ve bunun sebebinin "isimleri açıklamak üzere olması" olduğunu ileri sürdü.

Mark Epstein’ın FBI’a ilettiği bu iddia, ABD Adalet Bakanlığı tarafından salı günü yayımlanan 11 bin yeni dosya arasında yer aldı. Dosyada, söz konusu cinayetin, "Donald Trump tarafından yetkilendirildiği" iddiası da bulunuyor.

Adalet Bakanlığı’nın, Epstein’ın yaşamı ve ölümüyle ilgili belgeleri kamuoyu ile paylaşmaya başlamasından bu yana en kapsamlı açıklama olan bu son dosya seti, 2019’da Brooklyn’deki bir gözaltı merkezinde yargılanmayı beklerken ölen 66 yaşındaki Epstein’ın ölümüne dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

TRUMP, ŞİDDETLE REDDEDİYOR...

ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’la geçmişteki arkadaşlığına rağmen, ölümüyle herhangi bir bağlantısı olduğu iddialarını defalarca reddetti.

Adalet Bakanlığı yetkilileri salı günü sosyal medyada yayımladıkları açıklamada, “Bu belgelerin bir kısmı, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a sunulmuş, Başkan Trump’a yönelik asılsız ve sansasyonel iddialar içermektedir. Açıkça belirtmek gerekir ki bu iddialar temelsiz ve yanlıştır; en ufak bir inandırıcılığı olsaydı, zaten çoktan Trump’a karşı kullanılmış olurdu” denildi.

NASIL ÖLDÜ?

Epstein, 10 Ağustos 2019’da Manhattan’daki hücresinde asılı halde bulunmuştu. New York Adli Tıp Kurumu ölüm nedenini asılmaya bağlı intihar olarak açıklamıştı.

Ancak Adalet Bakanlığı’nın salı günü yayımladığı ve Federal Cezaevleri Bürosu (BOP) soruşturmasını da içeren belgeler, Epstein’ın bulunduğu hücrenin olası bir suç mahalli olarak güvence altına alınmadığını ortaya koydu.

Yeni belgelere göre Epstein, ölümünden haftalar önce intihara teşebbüs etmişti. 23 Temmuz 2019 tarihli bir raporda, "Epstein’ın boynunda ev yapımı bir ilmekle, yerde cenin pozisyonunda yatar halde bulunduğu, ağır nefes aldığı, ancak bilincinin yerinde olduğu" kaydedildi.

Personelin ayağa kalkması ve kelepçelenmesi yönündeki talimatlarına uymadığı belirtilen Epstein’ın bir gün boyunca intihar gözetiminde tutulduğu ifade edildi.

KASADA BULUNAN PASAPORT

Belgelerde ayrıca, Epstein’ın tutuklanmasının ardından kasasında bulunan ve sahte bir kimlikle düzenlenmiş Avusturya pasaportuna dair kanıtlar da yer aldı.

Pasaport “Marius Robert Fortelni” adına düzenlenmişti, ancak üzerinde Jeffrey Epstein’ın fotoğrafı bulunuyordu. 1982 yılında alındığı anlaşılan pasaportta Fortelni’nin Suudi Arabistan’da ikamet eden, 1954 doğumlu bir vatandaş olduğu yazıyordu (Epstein’ın doğumundan bir yıl sonra).

Pasaporttaki damgalar ise Londra, Fransa, İspanya ve Suudi Arabistan seyahatlerini gösteriyordu.