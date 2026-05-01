Epstein’ın intihar notu 7 yıldır kamuoyundan saklanıyor

Epstein’ın eski hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Temmuz 2019’da Epstein’ın hücresinde baygın halde bulunmasının ardından notu keşfettiğini iddia etti. Olay sırasında Epstein boynuna dolanmış bir kumaş parçasıyla bulunmuş, hayatta kalmış, ancak haftalar sonra cezaevinde ölü bulunmuştu.

Mahkeme kayıtlarına göre söz konusu not, Tartaglione’nin kendi ceza davası kapsamında bir federal yargıç tarafından mühürlendi. Bu nedenle Epstein’ın yüksek profilli ölümünü inceleyen yetkililer, potansiyel olarak önemli bir delilden mahrum kaldı.

The New York Times, notun kamuoyuna açıklanması için mahkemeye başvurdu. Tartaglione, notta 'vedalaşma zamanı' gibi ifadelerin yer aldığını söyledi. Ancak notun kendisi bugüne kadar ne kamuoyuna ne de soruşturma dosyalarına yansıdı.

BAKANLIK BİLE GÖRMEDİ

Gazete, notu doğrudan inceleyemediğini ve Epstein dosyalarında da bulamadığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı sözcüsü ise kurumun da bu belgeyi görmediğini açıkladı. Buna rağmen resmi kayıtlarda yer alan iki sayfalık bir kronoloji, notun Tartaglione’nin karmaşık hukuk sürecine dahil edildiğini gösteriyor.

Avukatların notu doğruladığı belirtilse de bunun nasıl yapıldığı açıklanmadı. Eğer gerçekten Epstein tarafından yazıldıysa, bu notun ölümünden önceki ruh haline dair önemli ipuçları sunabileceği değerlendiriliyor.

ÇÖZÜLEMEYEN SORULAR

66 yaşında hayatını kaybeden Epstein’ın ölümü resmi olarak intihar olarak kayda geçti. Ancak Manhattan’daki cezaevinde yaşanan güvenlik zafiyetleri ve çelişkili ifadeler, olayın ardından çok sayıda komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Epstein, Temmuz 2019’daki ilk olay sonrası boynundaki izler hakkında yetkililere, hücre arkadaşının kendisine saldırdığını söylemiş ve intihar eğilimi olmadığını belirtmişti. Tartaglione ise bu iddiayı reddetmişti. Daha sonra Epstein, aynı kişiyle kalmaktan rahatsız olmadığını ve güvende hissettiğini ifade etmişti.

2023’te dört cinayetten suçlu bulunan Tartaglione şu anda müebbet hapis cezası çekiyor ve temyiz sürecini sürdürüyor. Tartaglione, son röportajlarında notu hücresinde bir çizgi romanın içine saklanmış halde bulduğunu öne sürdü.

Notun içeriği ve gerçekliği hâlâ belirsizliğini korurken, kamuoyunun erişimine kapalı olması Epstein dosyasındaki soru işaretlerini daha da artırıyor.