Epstein’in 'zulası' patladı, her şey ortalığa saçıldı!

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Epstein’in 2003 yılından itibaren farklı eyaletlerde depolar kiralamaya başladığı ve hatta bazı depoların kiralarının, 2019’daki ölümüne kadar sürdüğü mali kayıtlara yansıdı.

Haberde yer alan bilgilere göre, polis 2005 yılında, Epstein’in Palm Beach’teki malikanesine baskın düzenlenmeden önce, yine Epstein’in talimatıyla özel dedektifler depolardan birini aradı.

Söz konusu baskın, Epstein’in reşit olmayan kızlarla ilişki kurduğu iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilmişti.

İddiaya göre Epstein, polis gelmeden önce evindeki bilgisayarları, çıplak kadın fotoğraflarını, video kasetleri ve çeşitli materyalleri malikaneden çıkardı. Bu potansiyel suç unsurlarının Palm Beach’teki bir depoda yıllarca saklı kaldığı öne sürüldü.

Depoların, Riley Kiraly adlı dedektiflik ajansı tarafından Epstein adına kiralandığı iddia ediliyor.

ENVANTER LİSTESİ

The Telegraph’ın ulaştığını belirttiği, Ağustos 2009’da Epstein ile avukatlarına e-posta yoluyla gönderilen envanter listesinde dikkat çekici detaylar yer aldı.

Depoda bulunduğu öne sürülen eşyalar arasında şunlar bulunuyor:

Pornografik dergiler

Pornografik VHS ve DVD’ler

Seks oyuncakları

Kadın iç çamaşırları

Masaj aletleri

1 adet 8 mm video kaset

Üç bilgisayar

29 adres defteri

Florida’daki masözlerin yer aldığı üç sayfalık bir liste

Nakit para

Silah taşıma ruhsatı

'EV TEMİZLENMİŞTİ' İDDİASI

Eski Palm Beach Emniyet Müdürü Michael Reiter, 2019 yılında NBC News’e yaptığı açıklamada, baskın öncesinde Epstein’in uyarılmış olabileceğini ileri sürmüştü.

Reiter, polislerin bazı delillere ulaştığını ancak malikanedeki güvenlik kameralarına ait görüntülerin bulunduğu bilgisayarın ortadan kaybolduğunu söylemişti.

“Bütün kablolar sarkıyordu,” diyen Reiter, malikaneyle ilgili olarak ise “Ev temizlenmişti” ifadesini kullanmıştı.

Epstein, 2019 yılında New York’taki bir federal hapishanede ölü bulunmuştu. Resmi kayıtlara göre intihar ettiği açıklanmış olsa da, ölümü kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olmuştu.