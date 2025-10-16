Epstein mağdurundan dev bankalara dava

Mahkeme belgelerinde Jane Doe olarak anılan kadın, her iki bankadan da belirlenmemiş miktarda tazminat talep ediyor.

Davacı, daha önce Epstein’la bağlantılı davalarda Deutsche Bank’tan 75 milyon, JPMorgan’dan 290 milyon dolarlık tazminat elde eden Boies Schiller ve Edwards Henderson hukuk büroları tarafından temsil ediliyor.

Epstein, 2019’da cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hücresinde intihar etmişti. Ölümünün koşulları ve zengin ve nüfuzlu kişilerle ilişkileri, dosyayı hâlâ ABD kamuoyunun gündeminde tutuyor.

Kongre’de kurulan Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, şu anda Epstein davasını yeniden inceliyor.

Donald Trump yönetimi, 2024 seçimleri öncesi Adalet Bakanlığı’nın Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarını açıklama sözü vermesine rağmen bu kararından geri dönmüştü. Bu adım, hem Trump’ın muhafazakâr tabanında hem de Kongre’de tepkiyle karşılandı.

“EPSTEİN BANA KİRA ÖDÜYORDU”

Jane Doe, 2011’de Rusya’da yaşarken Epstein’la tanıştığını, onun finansal desteğine bağımlı hale getirildiğini ve 2011–2019 yılları arasında en az 100 kez cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Kadın, 2013’te Epstein’ın eski muhasebecisi Richard Kahn’ın yönlendirmesiyle Bank of America’da bir hesap açtığını belirtti.

Kahn’ın düzenli olarak bu hesaba kira ödemeleri gönderdiğini ve 2015’te kendisini “sahte bir şirketin bordrosuna eklediğini” öğrendiğini ifade etti.

Avukatlarına göre, bankanın bu olağandışı para transferlerini “şüpheli işlem” olarak bildirmesi gerekiyordu.

Epstein, 2008’de Florida’da reşit olmayanlarla fuhuş yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş, ancak federal yargıdan kaçırılan bir anlaşmayla cezaevinden erken çıkmıştı.

MİLYONLARCA DOLAR AKTARILDI

Davada, Bank of New York Mellon'un (BNY) Epstein ve Fransız model ajanı Jean-Luc Brunel’in kadınları fuhuşa zorlamak için kullandığı MC2 adlı model ajansına kredi sağladığı öne sürülüyor.

BNY’nin, Epstein tarafından istismara uğrayan kadınlara toplam 378 milyon dolar ödeme işlediği belirtiliyor. Brunel, 2020’de Paris’te tutuklanmış, 2022’de cezaevinde ölü bulunmuştu.

Davacı avukatlarından Sigrid McCawley, “Kongre, Epstein’ın onlarca yıl boyunca suç ağını nasıl gizleyebildiğini çözmeye çalışırken, biz de hayatta kalanlar için adalet arayışında önemli bir adım daha atıyoruz” dedi.

Her iki dava dilekçesinde de, bankaların ABD Hazine Bakanlığı’na “Şüpheli Faaliyet Raporu” göndermesi gerektiği, bu bildirimlerin yapılması halinde Epstein’ın suçlarının çok daha önce durdurulabileceği vurgulandı.