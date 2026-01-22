Erbil, Şam ile SDG arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapacak

SDG tarafından Al Arabiya'ya yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Şam ve SDG’den birer heyeti ağırlayacağı ve 18 Ocak anlaşmasının ardından yeniden müzakere masasına dönüleceği belirtildi. Kaynaklara göre, SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin son Şam ziyaretinde, 18 Ocak mutabakatı sonrası Şam’ın şartlarını reddetmesinin ardından görüşmelerin yeniden başlatılması gündeme geldi.

Aynı kaynaklar, IKBY'nin başkenti Erbil’de yapılacak kapsamlı toplantıların, Kürt lider Mesud Barzani’nin doğrudan himayesinde gerçekleşeceğini aktardı. Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri ve IKBY’nin eski başkanı.

KİMLER KATILACAK?

Kürt kaynaklara göre, Şam ile SDG arasındaki toplantılara ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın da katılması bekleniyor. Görüşmelerin gündeminde 18 Ocak anlaşması ile Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın duyurduğu son mutabakatın yer alacağı ifade edildi.

Toplantılara hükümet kanadından Şam yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani’nin, SDG tarafındansa Mazlum Abdi’nin katılacağı belirtildi. Kaynaklar, Abdi’ye SDG bünyesinde yer alan Kadın Koruma Birlikleri’nin (YPJ) komutanı Rohlat Afrin’in de eşlik edeceğini kaydetti.

Öte yandan, Şam yönetiminin en üst düzey temsilcisi Ahmed el Şara'nın da heyette olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ŞARA İLE BARZANİ GÖRÜŞMESİ

IKBY eski lideri Barzani, Şam ile SDG arasındaki çatışmalar sürerken Şara ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın, iki gün önce Barzani ile telefonda tekrar görüştüğü ve bunun iki haftadan kısa süre içinde gerçekleşen ikinci temas olduğu aktarıldı. Barzani’nin görüşmede askeri çözümlerden kaçınılması ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Barzani ile yapılan temasın ardından Şara’nın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de telefon görüşmesi yaptığı, Sudani’nin ise daha sonra SDG Komutanı Mazlum Abdi’yi arayarak Suriye’deki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

SDG’YE 'DÖRT GÜN' SÜRE

Haberde, Şam yönetiminin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında Şam’da yapılan görüşmelerin çökmesinden bir gün sonra SDG’ye, güçlerini Suriye ordusuna entegre etmeye yönelik ayrıntılı bir plan hazırlaması için 4 gün süre tanıdığını açıkladığı aktarıldı.

Şam, anlaşma sağlanması halinde Suriye güçlerinin Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyeceğini, kentlerin çevresinde konuşlanacağını, daha sonra ise Haseke vilayetinin barışçıl biçimde entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ele alınacağını kaydetti.

Ayrıca, anlaşma kapsamında Suriye askeri güçlerinin Kürt köylerine girmeyeceği ve bu köylerde yerel halktan oluşturulacak yerel güvenlik güçleri dışında silahlı unsur bulunmayacağı yönünde mutabakata varıldığı ifade edildi.