Erbil’deki ABD üssüne SİHA saldırısı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:00
Erbil’deki ABD üssüne SİHA saldırısı
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Irak ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki ABD öncülüğündeki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Saldırıyı İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlenirken, havaalanı yakınlarında bir SİHA düşürüldü. Yerel kaynaklar, SİHA’nın havaalanı yakınlarındaki bir köye düştüğünü aktardı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişki henüz açıklama yapılmadı.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, “Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki işgalci ABD üssüne saldırı düzelendi. Düşmanın kalelerini vurmaya devam edeceğiz” denildi.


ırak Erbil SİHA saldırı

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