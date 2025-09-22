Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan’a New York’ta sürpriz: Times Meydanı’nda İmamoğlu ve Özel pankartı!

Erdoğan’a New York’ta sürpriz: Times Meydanı’nda İmamoğlu ve Özel pankartı!

22.09.2025 10:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erdoğan’a New York’ta sürpriz: Times Meydanı’nda İmamoğlu ve Özel pankartı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için gittiği New York’ta, dikkat çekici bir pankart Times Meydanı’nda dev ekrana yansıtıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York kentine gitti.

Ziyaret kapsamında Erdoğan, Türk Evi’nde de bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

TİMES MEYDANI’NDA DİKKAT ÇEKEN PANKART

Erdoğan’ın ziyareti sırasında New York’un en işlek noktalarından Times Meydanı’nda sürpriz bir görüntü ortaya çıktı. Türk gençlerinin hazırladığı görsel, dev LED ekrana yansıtıldı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL’İN “UMUT” MESAJI

Dev ekranda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte yer aldığı “Umut” başlıklı fotoğraf sergilendi. Mesaj, Erdoğan’ın New York temasları sürerken dikkatleri üzerine çekti.

Görüntü, sosyal medyada da gündem oldu.

 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel #New York