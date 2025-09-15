Erdoğan, cihatçı HTŞ lideri Colani ile bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde cihatçı HTŞ lideri Colani ile bir araya geldi.

Görüşmede Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Colani görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Görüşmede, Erdoğan'ın, "Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymasının önemli olduğunu" söylediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye destek vermeye devam edeceğini, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, “Türkiye'nin Suriye'de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğu”nu belirtti.