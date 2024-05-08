Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı ile görüştü
AKP'Lİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü.
Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Çağatay Kılıç eşlik etti.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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