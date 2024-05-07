Özel-Bahçeli görüşmesinde 'asgari ücret' mesajı

CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. Özel, Bahçeli ile görüşmesinde asgari ücrete dair zam talebini ilettiğini belirterek, "Gayet olumlu ve verimli geçti. Bahçeli ile asgari ücrete zam talebini, Temmuz'da zam yapılması gerektiğini konuştuk" ifadeleri kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:19
Özel-Bahçeli görüşmesinde 'asgari ücret' mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti.

Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

ÖZEL'DEN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bahçeli ile görüşmesinde asgari ücrete zam talebini ilettiğini söyledi.

Özel, "Gayet olumlu ve verimli geçti. Bahçeli ile asgari ücrete zam talebini, Temmuz'da zam yapılması gerektiğini konuştuk" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"Görüntüde konuşulan her hususu bu kürsüden paylaşacak değilim. Ancak Sayın Bahçeli'yle seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, tebriklerini kabul ettiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada, Kıbrıs ve Filistin konuları başta olmak üzere hangi gözle gördüğümüzü kendimizle paylaşma, CHP'nin burada anamuhalefet partisi olduğunu, ancak yurt dışında Türkiye partisi olduğunun altını bir kere daha çizdim. 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı konusunda görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücrete temmuzda zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı karşılıklı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden staj mağdurlarına, kademeli emeklilikten uzman çavuşların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerinin pek çok husustaki olumlu katkıları ve elbette farklı düşündüğü konuları dikkatle dinledik, not aldık."


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