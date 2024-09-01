Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtildi.
Erdoğan'ın, Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım konusu ele alındı.
Erdoğan'ın, İsrail saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetini vurguladığı bildirildi.
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