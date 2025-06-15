Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların bölgeye yönelik ciddi güvenlik riski taşıdığına dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede iki lider, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra küresel meseleleri de ele aldı.

Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurgularken, bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yolmadığını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Netanyahu yönetimini küresel istikrar ve güvenlik açısından bir tehdit olarak tanımladı. Saldırıların, nükleer müzakerelerin altıncı turu öncesinde gerçekleşmesini “düşündürücü” olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin tavrını net biçimde ortaya koyan Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın ancak diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini kaydetti.

Ayrıca, İsrail’in son dönemde Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekerek, son gelişmelerin Gazze’de yürütülen soykırımı gölgelememesi gerektiği uyarısında bulundu.



