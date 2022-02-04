Erdoğan-Zelenskiy zirvesi dünya gündeminde

04 Şubat 2022 Cuma, 12:40

Resmi ziyareti kapsamında Ukrayna’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile görüşerek ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Devam eden Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin Türkiye'nin arabulucu ülke olma rolünü üstlenebileceğine dikkat çeken Erdoğan, "Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye, Karadeniz’den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladık" dedi.

Kritik zirve sonucunda imzalanan güvenlik ve ticaret anlaşmaları dünya basının manşetlerinde geniş yer buldu. Peki, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesini kim nasıl gördü?

Bloomberg: Türkiye, Rusya'nın öfkesinin Ukrayna'ya silah satışını durdurmayacağını söyledi

Rıfat Kozok ve Kateryna Choursina imzalı analizde, Türkiye'nin, Ukrayna ile insansız hava araçlarının ortak üretimini de kapsayan yeni güvenlik anlaşmaları imzalamasının Rusya'yı kızdıracağını ancak buna rağmen geri adım atmayacağı belirtildi.

Bloomberg'e demeç veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başka bir ülkeyi hedef almak için işbirliği anlaşmaları imzalamıyoruz. Rusya bunu bilen devletler arasında yer alıyor. Ukrayna ile yaptığımız ve imzalayacağımız anlaşmalar, mevcut krizle doğrudan bağlantılı değil" dedi.

The New York Times: Bazen kararsız bir NATO müttefiki olan Türkiye, Ukrayna'yı destekliyor

Andrew E. Kramer imzalı makalede; Rusya'nın alenen azarlanmasıyla Türkiye'nin, Ukrayna Ordusu'nun en gelişmiş silahlarından biri olan uzun menzilli, Türk yapımı silahlı insansız hava aracının tedarikini artıracağı kaydedildi.

ABD merkezli NYT, Erdoğan'ın Ukrayna'ya silah sağlama ve diplomatik olarak destekleme kararının, Moskova'ya yönelik aleni bir tepki olduğunu öne sürdü.

New York Times ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü belirtti. Söz konusu görüşmelerin, Rusya tehdidini etkisiz hale getirmeye yardımcı olmak için Rus, Ukraynalı ve Avrupalı liderlerinden oluşan bir zirvenin habercisi olabileceğine dikkat çekildi.

El Cezire: Erdoğan'dan krizi yatıştırmak için Ukrayna-Rusya barış zirvesi teklifi

Haberde, Erdoğan'ın Zelenskiy ve Putin arasından gerçekleşecek bir barış zirvesine Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına yönelik teklifinin altı çizildi.

El Cezire'den Sinem Köseoğlu, Erdoğan'ın hem Zelenskiy hem de Putin ile "özgürce ve dürüstçe konuşabileceğine inandığı için Ukrayna ve Rusya arasında bir arabulucu" olarak adım attığını söyledi.

“[Erdoğan] iki komşuyu bir çatışmada görmekten hoşlanmadığını, ancak bir NATO üyesi olarak Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Türkiye'nin transatlantik askeri ittifakın doğu kanadını elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapacağını söylüyor” dedi.

Köseoğlu ayrıca, "Ama tabii ki Türkiye ve Rusya'nın Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ söz konusu olduğunda stratejik ilişkileri ve stratejik işbirlikleri var… bu yüzden Erdoğan'ın bu konuyla uğraşırken çok dikkatli olması gerekiyor… çünkü bazı ulusal çıkarları söz konusu" diye konuştu.

Reuters: Ukrayna, Türkiye'nin insansız hava aracı anlaşmasını selamladı, Erdoğan gerilim için arabuluculuk teklif etti

Pavel Polityuk ve Tuvan Gumrukcu imzalı analiz/haberde, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkileri olduğu ifade edildi. Erdoğan ve Zelinskiy'nin serbest ticaret anlaşması ve insansız hava aracı üretmek için anlaşma imzaladığı belirtildi. Analizde ayrıca, Türkiye'nin savunma ve enerji alanında işbirliği geliştirirken, Moskova'nın Suriye ve Libya'daki politikalarına ve Kırım'ın ilhakına karşı çıktığı vurgulandı.