Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine veto

05 Haziran 2022 Pazar, 15:31

Erdoğan AK Parti Ankara Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair açıklamada bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair Erdoğan, "NATO'nun genişletilmesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleri ile ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz yerine getirilmeden tutum değişikliğine gitmeyeceğiz." dedi.