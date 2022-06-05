Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine veto
Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında AKP'nin Ankara Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında açıklamada bulundu.
Erdoğan AK Parti Ankara Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair açıklamada bulundu.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair Erdoğan, "NATO'nun genişletilmesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleri ile ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz yerine getirilmeden tutum değişikliğine gitmeyeceğiz." dedi.
Video Haberler
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
- Kahta çayı'nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
- Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı
- Bodrum sahillerinde yoğunluk
- ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
- LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- Faturası Türk'e kesildi
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?