Eritre ordusunun Etiyopya'da savaş suçu işlediği ortaya çıktı

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), isyancılarla savaşmak için Etiyopya'nın kuzeyine giren Eritre güçlerinin barış anlaşması imzalandıktan sonra savaş suçu işlediğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:39
Eritre ordusunun Etiyopya'da savaş suçu işlediği ortaya çıktı
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Uluslararası Af Örgütü, yayınladığı yeni raporunda, 2022'de isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Etiyopya hükümetiyle varılan barış anlaşması sonrasında bölgeden çekilmeyen Eritre askerlerinin tecavüz ve cinayet gibi suçlara karıştığını kaydetti.

Sınırda yaşayan halkla yüz yüze yapılan görüşmelerle hazırlanan raporda, Etiyopya ordusuna destek için bölgeye giren Eritre kuvvetlerinin Tigraylı kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu, erkekleri de yargısız infaz ettiği ifade edildi.

Raporda, Kasım 2022 ile Ocak 2023 arasında 20'den fazla sivilin katledilmesinin görgü şahitleri ve yerel yetkililerce yapılan mülakatlarda ortaya konduğu aktarıldı.

Savaş suçunun yanı sıra Eritrelileri insanlığa karşı suç işlemekle itham eden Amnesty, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Etiyopya için kurulan insan hakları komisyonunun yetkisinin yenilenmesi çağrısı yaptı.

Savaş sırasında çok sayıda insan hakları grubu, Etiyopya ve Eritre ordusunun yanı sıra isyancıları savaş suçu işlemekle suçlamıştı.

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı.


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