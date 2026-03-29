Erivan’da kilisede gerginlik: Paşinyan’a saldırı girişimi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın katıldığı ayin sırasında bir kişinin saldırı girişiminde bulunduğu, iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, başkent Erivan’daki Aziz Anna Kilisesi’nde (St. Anna) düzenlenen ayin sırasında meydana geldi.

Paşinyan, Paskalya öncesi kutlanan Tsakhkazard (Palmiye Pazarı) ayinine beraberindeki isimlerle katıldı.

Paşinyan’ın ayin sonrası kiliseden çıkışı sırasında bir kişinin kendisine yaklaşmaya çalıştığı, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle engellendiği aktarıldı.

Bu sırada başka bir kişinin başbakana fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu, ancak korumalar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Narek Sarkisyan, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin “holiganlık” ve kamu görevlisinin görevini engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında bazı vatandaşların duruma tepki gösterdiği, yaşanan arbedenin kısa süreli gerginliğe yol açtığı ifade edildi.

Paşinyan’ın ise olay sırasında çevresindekilere sakin olmaları çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Paşinyan’ın daha önce de kamuya açık bir alanda, Karabağ meselesi nedeniyle bir vatandaşla tartışma yaşadığı hatırlatıldı.