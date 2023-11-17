Erivan Devlet Üniversitesi’nin kimya bölümünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı!
Ermenistan’da Erivan Devlet Üniversitesi’nin kimya bölümünde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan devlet üniversitesinin kimya bölümünde patlama meydana geldi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonrası binada yangın çıktığı ve olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR!
Olay yerinde yapılan incelemede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 3 kişinin ise vücudunda yanıklar oluştuğu ifade edildi.
Ermenistan İçişleri Bakanlığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
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