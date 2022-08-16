Erivan'daki patlamada can kaybı arttı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da önceki gün Surmalu alışveriş merkezinde havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.
Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü Hayk Kostanyan, patlamada ölen 16 kişiden 13'ünün kimliğinin belirlendiğini söyledi.
Kostanyan, kimliği tespit edilenler arasında hamile bir kadın ve küçük bir çocuğun olduğunu, 10 kişinin ise hala bulunamadığını aktardı.
Surmalu alışveriş merkezinde 14 Ağustos'ta yaşanan şiddetli patlamanın ardından yangın çıkmış, enkaz altında kalanlar olduğu bildirilmişti.
Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.
Öte yandan, Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi, bugün yerel saatle 10.05'te Erivan'daki metro istasyonlarını hedef alan bir bomba tehdidi aldıklarını bildirdi.
Acil Durumlar Bakanlığından K9 birimleri ve bomba imha ekipleri istasyonlara sevk edildi.
Arama çalışmaları tamamlanana kadar tüm istasyonların kapatıldığı belirtildi.
Video Haberler
- 'Bahçeli erken seçim çağrısı yapabilir'
- 'Vakalar arttı, ölümcüllüğü azaldı'
- Üçüncü ittifak için tarih verildi
- Fenalaşan hamile yolcuyu sırtında hastaneye taşıdı
- İmamoğlu: '85 milyar TL'lik rant sağlanmış'
- Köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
- Bakan Nebati'den otomotivde fahiş fiyat açıklaması
- Maltepe'de tehlikeli anlar: Yan yatan gemiye girdi
- Görür'den Marmara için korkutan uyarı
- İptal edilmişti: Motorine büyük zam geliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Finlandiya Başbakanı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- İran'dan Salman Rüşdi açıklaması
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'indirim' tepkisi
- İndirim değil zam oldu!