Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan misilleme ateşi ile yanıt verdi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan
askerleri arasından hayatını kaybeden veya yaralananın olmadığı belirtilirken,
karşı tarafı susturmak için Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı
aktarıldı.
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