Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, Kelbecer ve Laçın’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan misilleme ateşi ile yanıt verdi.

İHA
04 Eylül 2022 Pazar, 11:54
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri arasından hayatını kaybeden veya yaralananın olmadığı belirtilirken, karşı tarafı susturmak için Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. 


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