Ermenistan’da darbe girişimi engellendi

Ermenistan’da siyaset ile din arasında tansiyon yeniden yükseldi.

Başbakan Nikol Paşinyan, Çarşamba günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bir darbe girişimini engellediğini duyurdu.

Paşinyan, planın arkasında, ülkenin en güçlü dini kurumu olan Ermeni Apostolik Kilisesi’nin üst kademelerinde yer alan bir din adamının bulunduğunu iddia etti.

“Hukuk güçleri, suç-oligark din adamlarının Ermenistan Cumhuriyeti'nde durumu istikrarsızlaştırma ve iktidarı ele geçirme yönündeki büyük çaplı ve şeytani planını boşa çıkardı” diyen Paşinyan, kilise ile hükümet arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

KİLİSE İLE HÜKÜMET ARASINDAKİ GERİLİM

Paşinyan’ın açıklamaları, Ermeni Apostolik Kilisesi ile uzun süredir devam eden gerilimin yeni bir aşamaya taşındığını gösteriyor.

Hükümete yönelik artan eleştirileriyle dikkat çeken kilise kanadı, son dönemde Paşinyan’a karşı muhalif bir cephe oluşturmakla suçlanıyordu.

Olayla ilgili gözaltılar veya resmi suçlamalara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, kilise kanadından da konuyla ilgili henüz kamuya açık bir yanıt gelmiş değil.