Ermenistan’da ikinci büyük kentin belediye başkanı gözaltına alındı

Ermenistan’ın ikinci büyük kenti Gümrü’nün Belediye Başkanı Vardan Gukasyan, belediye çalışanları ve çok sayıda yurttaşla birlikte gözaltına alındı.

Yolsuzluk suçlamalarıyla yapılan operasyon, ülkede hükümetle muhalefet arasındaki siyasi gerilimi yeniden alevlendirdi.

Nisan 2025’te Ermenistan Komünist Partisi’nden seçilen Gukasyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Batı yanlısı dış politikasına sert muhalefetiyle biliniyor.

Paşinyan’ın daha önce “Onu siyasetten atacağız, bu meseleyi çözeceğiz” sözleriyle hedef aldığı Gukasyan ve yedi kişi hakkında yolsuzluk suçlaması yöneltildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Gukasyan’ın güvenlik güçleri tarafından başkent Erivan’a götürülmek üzere bir araca bindirildiği görüldü.

Belediye binasının önünü kapatan destekçilerine polis zor kullanarak müdahale etti. Operasyona 100’den fazla güvenlik görevlisinin katıldığı bildirildi.

GÖZALTILAR PROTESTO DALGASI BAŞLATTI

Gözaltıların ardından şehir meydanında yüzlerce kişi belediye başkanına destek için toplandı. Polisle protestocular arasında gerginlik yaşandı; “Utanç!” sloganları atan göstericiler, güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

Yetkililer, 23 kişinin gözaltına alındığını, aralarında tutuklu iş insanı Samvel Karapetyan’ın liderliğindeki muhalif “Mer Dzevov” (Yolumuz) hareketi üyesinin de bulunduğunu açıkladı.

Muhalefet, gözaltıların Paşinyan hükümetinin siyasi hesaplaşması olduğunu savunuyor.

Başbakan Paşinyan daha önce de Rus-Ermeni milyarder Samvel Karapetyan’ı “darbe girişimi ve kara para aklama” suçlamasıyla tutuklatmıştı. Karapetyan, hükümetin Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskılarını eleştiren isimler arasındaydı.

KİLİSE İLE HÜKÜMET ARASINDAKİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Paşinyan ile kilise arasındaki gerilim, 2020’de ülkenin ruhani lideri Katolikos II. Garegin’in, Azerbaycan’la yapılan toprak anlaşmalarının ardından Paşinyan’ın istifasını istemesiyle başlamıştı.

Geçtiğimiz hafta, Aragatsotn Piskoposu Mkrtich Proşyan ve beş din adamı “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bu ayın başında ise Başpiskopos Mikael Ajapahyan, “darbe kışkırtıcılığı” suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ajapahyan davayı “siyasi” olarak nitelendirdi.