Ermenistan Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Su şişesi fırlattı, oturumdan kovuldu

Ermenistan Ulusal Meclisi’nde tansiyon bir kez daha yükseldi. İktidar milletvekili Arman Yeghoyan ile partisinden ihraç edilen milletvekili Hovik Aghazaryan arasında çıkan sözlü tartışma, su şişesinin fırlatılmasıyla fiziki gerginliğe dönüştü.

Meclisteki oturum sırasında, iktidardaki sivil sözleşme partisinden milletvekili Arman Yeghoyan, oturduğu yerden Hovik Aghazaryan’a “Yazıklar olsun” diye seslendi.

Bu söz üzerine ayağa kalkan ve partiden daha önce ihraç edilmiş olan Aghazaryan, Yeghoyan’a su şişesi fırlattı.

Fiziki saldırıyla yetinmeyen Aghazaryan, Yeghoyan’ı salon dışına “hesaplaşmaya” davet etti.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ MÜDAHALE ETTİ

Oturuma başkanlık eden Meclis Başkanvekili Hakob Arshakyan, durumu yatıştırmaya çalıştı. Olası bir çatışmayı önlemek amacıyla birkaç milletvekili hızla Aghazaryan’ın yanına giderek müdahale etti.

Arshakyan, Aghazaryan’a sert bir uyarıda bulunarak, “Sizi salonun dışına davet ediyorum ve bu oturuma katılmanızı yasaklıyorum” dedi. Aghazaryan daha sonra salondan çıkarıldı.

Gerginlik sırasında Meclis Başkanvekili Arshakyan, Yeghoyan’a da hitap ederek onu bağırmaması konusunda uyardı:

“Sayın Yeghoyan, rica ediyorum bağırmayın. Konuşmanın Ermeni çıkarlarından çok yabancı çıkarları temsil ettiği ortada. Ben de hoşlanmadım ama lütfen duygularınıza yenik düşmeyin.”

MECLİS'TE TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olay, son dönemde Ermenistan ile Rusya arasında artan diplomatik gerilimin meclis zeminine yansıması olarak yorumlandı. Başbakan Nikol Paşinyan yönetimi, son yıllarda Rusya'dan uzaklaşarak Batı ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor. Bu durum, hem iç politikada hem de parlamentoda derin kutuplaşmalara neden oluyor.

Aghazaryan gibi isimler, hükümeti “Rusya’yı düşmanlaştırmak” ve “geleneksel müttefikleri provoke etmekle” suçlarken, iktidar cephesi bu eleştirileri “siyasi sabotaj” olarak değerlendiriyor.

Aghazaryan, daha önce iktidar bloğunda yer almasına rağmen çeşitli eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilmişti.