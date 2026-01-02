Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yılın ilk mevduat faizi oranları belli oldu: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
2.01.2026 11:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankalarda mevduat faizleri sil baştan güncellendi. Politika faizinin yüzde 38’e çekilmesiyle 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? Hangi banka daha yüksek kazanç sunuyor? İşte 2 Ocak 2026 itibarıyla güncellenen oranlar, net kâr tabloları ve tasarruf sahipleri için banka banka en yüksek faiz listesi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi, mevduat piyasasında dengeleri etkiledi. Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekilmesinin ardından yatırımcıların odağı, bankaların 1 milyon TL için güncellediği mevduat faiz oranlarına çevrildi.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI MEVDUAT FAİZLERİ DEĞİŞTİ

TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar, vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti. Bu süreçte özellikle 1 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimlere sunulan kısa vadeli mevduat faizlerinde dikkat çekici değişimler yaşandı.

MEVDUATTA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde görülen geri çekilme, 1 milyon TL birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcıların kısa vadeli tercihlerinde etkili oldu. Bankaların mevduat politikalarının, önümüzdeki dönemde TCMB’nin atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi beklenirken, yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım sergilediği gözleniyor.

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ YENİDEN HESAPLANDI

2 Ocak 2026 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı. Faiz indirimi sonrası ortaya çıkan tablo, 1 milyon TL ile vadeli mevduat hesabı açmayı planlayan yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI 1 MİLYON TL’NİN AYLIK KAZANCI

TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından 1 milyon TL’nin aylık mevduat getirisi yeniden gündeme geldi. Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan tabloda, 1 milyon TL için farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar yer alıyor.

GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

İşte 1 milyon TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve güncel net kazanç tablosu:

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 29,53
  • Net Kazanç: 21 bin 581 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 581 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 26 bin 144 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 144 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 26 bin 532 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 532 TL
YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 28 bin 442 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 442 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 31 bin 574 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 574 TL
FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 32 bin 320 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL
TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 32 bin 320 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL
CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 32 bin 320 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 32 bin 320 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL
ING BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 32 bin 320 TL
  • Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL
