Yılın ilk mevduat faizi oranları belli oldu: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında aldığı kararla politika faizinde 150 baz puanlık indirime gitmesi, mevduat piyasasında dengeleri etkiledi. Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekilmesinin ardından yatırımcıların odağı, bankaların 1 milyon TL için güncellediği mevduat faiz oranlarına çevrildi.

FA İZ İNDİRİMİ SONRASI MEVDUAT FAİZLERİ DEĞİŞTİ TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar, vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları faiz oranlarını aşağı yönlü revize etti. Bu süreçte özellikle 1 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimlere sunulan kısa vadeli mevduat faizlerinde dikkat çekici değişimler yaşandı.

MEVDUATTA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR Faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde görülen geri çekilme, 1 milyon TL birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcıların kısa vadeli tercihlerinde etkili oldu. Bankaların mevduat politikalarının, önümüzdeki dönemde TCMB’nin atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi beklenirken, yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım sergilediği gözleniyor.

1 M İLYON TL’NİN 32 G ÜNLÜK MEVDUAT GET İRİSİ YENİDEN HESAPLANDI 2 Ocak 2026 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net faiz getirisi, bankaların güncel mevduat oranlarına göre yeniden hesaplandı. Faiz indirimi sonrası ortaya çıkan tablo, 1 milyon TL ile vadeli mevduat hesabı açmayı planlayan yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI 1 MİLYON TL’NİN AYLIK KAZANCI TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından 1 milyon TL’nin aylık mevduat getirisi yeniden gündeme geldi. Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan tabloda, 1 milyon TL için farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar yer alıyor.

G ÜNCEL VADEL İ MEVDUAT FAİZ ORANLARI İşte 1 milyon TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve güncel net kazanç tablosu:

HAYAT F İNANS Faiz Oranı: Y üzde 29,53

Net Kazanç: 21 bin 581 TL

Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 581 TL

GET İRFİNANS Faiz Oranı: Y üzde 43

Net Kazanç: 26 bin 144 TL

Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 144 TL

ODEA BANK Faiz Oran ı: Y üzde 45

Net Kazanç: 26 bin 532 TL

Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 532 TL

YAPI KRED İ Faiz Oranı: Y üzde 44

Net Kazanç: 28 bin 442 TL

Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 442 TL

ON D İJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Y üzde 43

Net Kazanç: 31 bin 574 TL

Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 574 TL

F İBABANKA Faiz Oranı: Y üzde 44

Net Kazanç: 32 bin 320 TL

Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL

TEB Faiz Oran ı: Y üzde 44

Net Kazanç: 32 bin 320 TL

Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL

CEPTETEB Faiz Oran ı: Y üzde 44

Net Kazanç: 32 bin 320 TL

Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL

HSBC Faiz Oran ı: Y üzde 44

Net Kazanç: 32 bin 320 TL

Vade Sonu: 1 milyon 32 bin 320 TL