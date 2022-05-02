Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı. Azerbaycan, durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

AA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:43
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyleri istikametindeki mevzilerin, dün öğle saatlerinde Basargeçer ilindeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca havan topları ve makineli tüfeklerle ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerekli önlemlerini aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

 


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