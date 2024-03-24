Ermenistan'da bir karakola el bombalı saldırı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 19:10

Güncelleme: 24.03.2024 - 19:17

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yer alan Nor-Nork bölgesindeki bir polis karakoluna 3 kişi tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan 2'si ellerindeki el bombalarının patlaması sonucu yaralanırken, polis karakolunun dışında bulunan ve elinde el bombası bulunan son saldırganı ise ikna çabaları sürüyor.

MUHARİP KARDEŞLER ÖRGÜTÜ SALDIRIYI REDDETTİ

Rus basınında yer alan haberlerde, saldırının günün erken saatlerinde yaklaşık 50 üyesi gözaltına alınan Muharip Kardeşler Örgütü tarafından yapıldığı iddia edilirken, örgüt daha sonra saldırıyı düzenlediğini reddetti.