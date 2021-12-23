Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Görüşmelere hazırız

23 Aralık 2021 Perşembe, 13:53

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrara yönelik 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu hakkında konuşan Grigoryan, Ermeni temsilcilerin Ankara veya Bakü’yü ziyaret etmesi ve görüşmelerin Ermenistan’da düzenlenmesi olasılığıyla ilgili, “Bir sebep oluşursa biz de gitmeye ve bölgesel sorunlarla ilgili görüşmeleri organize etmek için bu ülkeleri ağırlamaya hazırız” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, bununla birlikte özellikle Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin ikili formatta daha çok görüşüleceğini belirten Grigoryan, “Ancak 3+3 formatında görüşme imkanı oluşursa, Türkiye ile temaslar ve tutumlarımızı birbirimize anlatmak için bundan faydalanacağız” dedi.

Grigoryan, platformun gündeminde ne olacağının henüz istişare aşamasında olduğunu, çeşitli bölgesel konularla birlikte bölgedeki su kaynaklarının kullanımı gibi ekonomik olanakların ele alınabileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ve Türkiye, ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı olarak özel temsilciler atadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na göre Erivan’la charter uçuşları da başlatılacak. Ankara ayrıca Türk ve Ermeni havayolu şirketlerinin İstanbul-Erivan arasındaki uçuşlarına yönelik başvurularını değerlendiriyor.