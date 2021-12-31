Ermenistan’dan Türkiye'ye yönelik ticarı adım
Ermenistan hükümeti, Ankara'nın Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nda Azerbaycan'ı desteklemesi nedeniyle Türk mallarına uygulanan ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren kaldırdığını açıkladı.
Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, Ekonomi Bakanlığı tarafından Facebook'ta yapılan açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" denildi.
Bu yılın başlarında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Türkiye ile ilişkileri onarmak için görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söylemişti.
İki ülkenin ilişkileri 1915 olayları nedeniyle yıllardır gergin. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a verdiği destek nedeniyle ilişkiler daha da kötü bir hale geldi. Bu ay başında ise Türkiye ve Ermenistan, ilişkilerin normalleşmesi için çalışmak üzere özel temsilciler atadı.
Ermenistan, Ekim 2020'de Ankara'nın Azerbaycan'a siyasi ve askeri desteği nedeniyle Türk mallarına yasak getirmişti.
Ankara'dan henüz bir açıklama gelmedi.
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