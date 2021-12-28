Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk buluşma adresi Moskova

28 Aralık 2021 Salı, 04:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’la normalleşme için atanan özel temsilcilerin ilk görüşmesini Moskova’da yapacağını, toplantıda yol haritasının belirleneceğini kaydetti. Çavuşoğlu, bakanlıkta düzenlediği 2021 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında yıl içindeki dış politika gelişmeleriyle ilgili konuştu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2021 yılı boyunca 74 dış ziyaret gerçekleştirdiğini, 79 dışişleri bakanını da Türkiye’de ağırladıklarını belirten Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dört, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la beş yüz yüze görüşme yaptığını söyledi.

"ABD’YE TEKLİF SUNULDU"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Ekim’de Roma’da yaptıkları görüşmede kurulması kararlaştırılan “ortak mekanizma” çalışmalarına ilişkin de “En son Blinken’la görüşmemizde bu konuda Türkiye’nin görüşünü bir non-paper (resmi olmayan görüş belgesi) olarak verdik” dedi. ABD’nin Rus S-400 alımı nedeniyle Türkiye’yi çıkardığı F-35 programına yaptığı ödemelerin iadesi konusunda yapılan görüşmelerle ilgili Çavuşoğlu, “F-35 konusunda bir taraftan CAATSA yaptırımı var, bir taraftan da kongredeki durum. İnanıyorum ki biz bazı konularda olumlu adım atarsak kongre de bu konularda daha ılımlı olur” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Biz müdahale ve savaş ihtimalini konuşmak istemiyoruz. Bölgemizde istikrar ve barış istiyoruz. Elbette Rusya ile ilişkilerimiz gayet iyi ama aynı zamanda bir NATO üyesiyiz... Bölgede bir gerginlik ya da çatışma olursa bu hepimizi etkiler, bu noktaya gelinmemesi için elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz.”

"TRABLUS ELÇİSİ BİNGAZİ’Yİ ZİYARET EDECEK"

Çavuşoğlu, Türkiye’yi ziyaret eden Libya’nın doğu bölgelerinden milletvekillerinin Ankara’nın Bingazi’yle daha yakın ilişki kurması çağrılarıyla ilgili de “Libya’da hiçbir zaman taraflar arasında ayrımcılık yapmadık, doğu tarafına da olumsuz bakmadık. THY, şartlar uygun olursa uçuşlarını başlatır. Güvenlik konusundaki taleplerimiz yerine getirilirse biz de (Bingazi) başkonsolosluğumuzu tekrar açarız. (Trablus) Büyükelçimiz önümüzdeki günlerde doğuya da gidecek, temaslarda bulunacak” değerlendirmesi yaptı.

Türkiye’nin 2021 yılında Körfez ülkeleri ve Mısır’la ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde adımlar attığını kaydeden Çavuşoğlu, “İsrail’le yeni hükümetle birlikte bazı temaslar başladı. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ilerleteceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan’ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilcilerin görüşme takvimiyle ilgili de “Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan’ın böyle bir arzusu var, Moskova’da gerçekleşecek. İlk toplantının dışında temasların biz doğrudan olmasını arzu ediyoruz. Niye karşılıklı özel temsilciler atadık, doğrudan görüşsünler diye” ifadesini kullandı. Ermenistan’la normalleşme adımlarının Azerbaycan’la eşgüdüm içinde atıldığını vurguladı. “Yeni bir süreç başladı. Bu süreç çerçevesinde ilişkilerin normalleşmesi için yeni adımların atılması gerekiyor. Bu, Kafkasya’nın istikrarı, barışı ve refahı için önemli olacaktır. Dolayısıyla burada özel temsilcilerin ilk buluşması konusunda bir yol haritası konusunda fikir alışverişinde bulunacaklardır” diye konuştu.

İş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 ülkenin büyükelçileriyle yaşanan kriz de Çavuşoğlu’nun gündemindeydi. “Gelip de Türkiye’nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz” diyen Çavuşoğlu, büyükelçilere yönelik daha ileri bir diplomatik tavır gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili “Bugüne kadar gerekli tepkiler gösterildi” ifadesini kullandı.

Türkiye ve KKTC’nin adada “iki devletli çözüm” formülünü devreye aldığını da belirten Çavuşoğlu, “KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünün artması ve tanınması konusunda çaba sarfediyoruz” dedi. 2021’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin yedi kez Türk kıta sahanlığına araştırma gemilerini gönderme girişiminde bulunduğunu, bunların engellendiğini belirtti.

"KÂBİL İÇİN TEKLİF VERİLDİ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan’da Kabil havaaalanı’nın işletilmesi konusundaki gelişmelere de değindi. Kâbil Havaalanı’nın işletilmesi konusunda Türk ve Katarlı şirketlerin ortak girişiminin Afganistan geçici yönetimine teklif sunduğunu, başka ülkelerin de tekliflerinin olabileceğini belirtti. Çavuşoğlu, “Bizim şartlarımıza uyarsa, devlet olarak değil ama özel şirket işletir, biz de diğer şirketlerimize olduğu gibi havaalanını işletecek şirkete destek veririz. Anlaşma sağlanırsa havaalanı işletilir, Taliban yönetimi başka ülkeyle anlaşma sağlarsa da kendi bilecekleri bir şeydir” dedi.