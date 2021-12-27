Çavuşoğlu'ndan 'Ermenistan' açıklaması: 'Uçuşlar yakında başlayacak'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında Ermenistan'la normalleşme adımlarına ilişkin yaptığı açıklamalarda "İstanbul-Erivan uçuşları yakında başlayacak" dedi. Çavuşoğlu sıradaki adım olarak, ilk toplantının Moskova'da gerçekleşeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleri değerlendirme toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:
- (Ermenistan) her iki taraf özel temsilcilerini atadı. İlk toplantı Moskova'da gerçekleşecek. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz. Karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçip yol haritası belirlenmesi gerekiyor, ilişkilerin normalleşmesi için hangi adımlar atılacağına dair.
- Biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. PKK-YPG bölücü terör örgütüdür. Türkiye'de başaramadıklarını Irak'ta başarmaya çalışıyorlar. PKK'nın hedefi her yerde aynıdır. Rejim ile ilişkilerimiz bir tarafa, terör örgütleri ile mücadele ortak menfaatimizdir. Son zamanlarda bu çerçevede özel bir görüşme olmadı.
- Taliban yönetimi farklı ülkelerden teklifler alacağını söyledi, bu da doğal. Biz de Katar ile birlikte havalimanının işletilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Ekiplerimiz Kabil'e gitti, teklifleriniz verildi. Bu süreçte farklı ülkelerin de teklif vermesi doğal. BAE ile Katar ile olduğu gibi bu konuda oturup da bir görüşmemiz olmadı. Anlaşma sağlanırsa havaalanı işletilebilir, başka bir ülke ile de anlaşılırsa o da onların bileceği bir konu.
- (ABD ile ilişkiler, F-35) şu anda F-35'lerin alımı konusunda bir sıkıntı var. F-35 konusunda kongredeki durum, kongrenin de ikna edilmesi gerekiyor. Bazı konularda olumlu adımlar atarsak kongre de ılımlı olur. F-35 alınmayacağına göre verdiğimiz paranın geri ödenmesi gerekiyor ya da yerine başka bir şey alınması gerekiyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yat etkiler belli oldu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- CHP'li vekilden kötü haber
- Alkol ve sigaraya bir zam daha geliyor
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması