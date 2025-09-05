Esad ailesine ait lüks araçlar müzayedeye çıkarıldı

Cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Şam yönetiminin temsilcisi Ahmed Şara, Şam Kalesi’nde düzenlenen Suriye Kalkınma Fonu açılış töreninde konuştu.

Şara, konuşmasında "Devrik rejim ekonomimizi yıktı, servetlerimizi talan etti, evlerimizi harap etti ve halkımızı kamplara, gurbet ellerine savurdu. Bugün burada, yaralı Suriye’mizi onarmak, ülkemizi yeniden inşa etmek ve yerinden edilen vatandaşlarımızı topraklarına döndürmek için bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Törende, devrik lider Beşar Esad ve ailesine ait 4 lüks araç açık müzayedeye çıkarıldı. Araçların tahmini değerinin 20 milyon dolar olduğu öğrenilirken satıştan elde edilen tüm gelirin ülkenin yeniden imarı için yapılacak projelere aktarılacağı açıklandı.

Müzayedeye çıkarılan 4 aracın Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nın ana garajında bulunan koleksiyondan seçildiği aktarılırken koleksiyonda 40’tan fazla özel araç bulunduğu belirtildi.

Müzayedeye çıkarılan 4 araçtan birinin yalnızca 349 adet üretilen ve değeri 3 milyon dolar olan Ferrari F50 oldu. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Ferrari F12 Berlinetta, 1 milyon dolar fiyat biçilen Lamborghini Murciélago ve 1 ila 1,5 milyon dolar arasında değişen Aston Martin de müzayedeye çıkarılan araçlar oldu.

AİLENİN LÜKS ARAÇ KOLEKSİYONU

Esad ailesinin toplam araç sayısının bin 330’un üzerinde olduğu ifade edilirken Devlet Başkanlığı Sarayı’nda yaklaşık 300 otomobil bulunuyor.

Mahir Esad’a ait olduğu belirtilen garajda ise bin 500’den fazla aracın yer aldığı, ailenin toplam araç filosunun değerinin 1 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.