Esad'ın baldızından çarpıcı suçlamalar: Rejime yönelik 'bilinmeyenler'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 14:37

Güncelleme: 10.02.2025 - 14:37

Suriye’de Beşar Esad rejimine muhalif olduğu gerekçesiyle 17 yıldır yurt dışında yaşayan devril lider Beşar Esad'ın kardeşi olan Mahir Esad'ın baldızı Mecd el-Cadaan, Esad ailesi hakkında çarpıcı suçlamalarda bulundu.

Cadaan, güvenilir kaynakların kendisine, Esma Esad'ın, anne babaları "şehit" olmasına ve kimlikleri bilinmesine rağmen çocukları yetimhanelere nakletmede yer aldığını söylediğini ileri sürdü. Kaynaklara göre, çocuklar fuhuş veya organ kaçakçılığı için satıldı.

Cadaan, 2005 yılında suikasta uğrayan devrik Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri ile Beşar Esad ve Mahir Esad arasında bir toplantıya aracılık etmekle ilgili olarak, "Mahir Esad'ı bu konuda aradım ve bana aşağılayıcı bir şekilde "Zaten bu kim ki görüşeceğim?" dedi" diye konuştu.

MAHİR ESAD NEREDE?

Suriyeli muhalif grupların Aralık 2024'te Şam'ı ele geçirerek, yönetimi devralmasının ardından Mahir Esad'ın nerede olduğu konusunda ise Cadaan, "kendisini kabul edebilecek tek ülke" olduğunu söyleyerek, Rusya'da olabileceğini öne sürdü.

Al Arabiya'ya konuşan Cadaan, Mahir'i, babası Hafız Esad'a benzeterek, "O, yıkmayı, öldürmeyi, sonra da yalan söylemeyi iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"KRİZ MASASI BOMBALANMASINI REJİM PLANLADI"

Cadaan, 18 Temmuz 2012'de Suriye'nin başkenti Şam'da Ulusal Güvenlik Binası'na düzenlenen bombalı saldırıda savunma bakanı ile yardımcısı ve kriz masası şefinin öldürülmesinin, Esad rejimi tarafından planlandığını ileri sürdü.

Mahir'in, bu saldırının planlayıcılarından biri olduğunu iddia eden Cadaan, Savunma Bakan Yardımcısı Asıf Şevket'in o dönemde ABD hükümetiyle temasları olduğunu ve ülkeyi ele geçirip Esad'ın yerine geçmek için askeri veya başka bir darbe yapmaya çalıştığını da öne sürdü.

Mahir'in konuyu öğrendiğini ve operasyonu gerçekleştirdiğini iddia eden Cadaan, “bombalamanın o dönemde söylendiği gibi aşçı tarafından gerçekleştirilmiş olmasının imkansız olduğunu” söyledi.

GlobalPost, Mahir'in baldızı Mecd el-Cadaan'ın, devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle Ağustos 2008'de Suriye'yi terk etmesine neden olduğunu yazıyor.

Dördüncü Zırhlı Tümen Komutanı olarak bilinen Mahir'in, Suriye'nin milyarlarca dolarlık uyuşturucu imparatorluğunun üretim, kaçakçılık ve ihracat operasyonlarına doğrudan katıldığı ve çoğunlukla Fenetillin olarak bilinen yasadışı bir uyuşturucunun kaçakçılığını yaptığı biliniyor.

KRİZ MASASI

Beşar Esad, ülkede 2011'deki ayaklanmalarla başa çıkmak için o dönemde Hasan Türkmeni başkanlığında bir “kriz masası” oluşturdu.

Kriz masasında Savunma Bakan Yardımcısı Asıf Şevket, İçişleri Bakanı Muhammed el Şaar, Baas Partisi Ulusal Sekreter Yardımcısı Muhammed Said Bahitan, Genel İstihbarat Başkanı Ali Memlük, Savunma Bakanı Davud Reca ve Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Hişam el Muhtar da yer alıyordu.

18 Temmuz 2012'de Suriye'nin başkenti Şam'da Ulusal Güvenlik Binası'na düzenlenen saldırıda savunma bakanı ile savunma bakan yardımcısı ve kriz masası şefi öldürüldü.

Savunma Bakanı Davud Racha ile aynı zamanda Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eniştesi de olan yardımcısı Asıf Şevket ve Hasan Türkmeni binada üst düzey bir güvenlik toplantısına katılıyordu.

Saldırıda İçişleri Bakanı İbrahim El Şaar ile diğer yetkililerin yaralandığı açıklandı.

O dönemde bazı haberlere göre de İstihbarat Örgütü Başkanı Hişam İhtiyar da ağır yaralı ve ameliyata alındı.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Beşar Esad'ın General Fahd Casim El Freic'i patlamada hayatını kaybeden savunma bakanının yerine atadığını bildirdi.

Cihat yanlısı Seyid El Şüheda olarak adlandırılan bir başka grup patlamayı üstlendi.