Suriye'den 'Rus üsleri ve Esad' açıklaması

Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:17

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:17

Şam yönetiminin Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra, Amerikan Washington Post gazetesine verdiği demeçte, "Kremlin ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın, ülkenin çıkarlarına hizmet etmesi koşuluyla, Rusya’nın hava ve deniz üslerini muhafaza etmesine açık olduğunu" söyledi.

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Ebu Kasra, Suriye’nin Tartus ve Hmeymim'deki Rus üslerini koruyacağını, ancak bunun Suriye’ye fayda sağlaması gerektiğini ifade etti.

Ebu Kasra, Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana Rusya’nın yeni Suriye hükümetine yönelik tutumunun önemli ölçüde iyileştiğini belirterek, "Şam’ın Moskova’nın taleplerini değerlendirdiğini" söyledi.

Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Şam’a yaptığı ziyarette "Beşar Esad’ın yargılanması konusunun da gündeme getirildiğini" kaydetti.

ESAD SONRASI SURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Suriye'deki Baas rejiminin Aralık 2024'te yıkılması ve devrik lider Beşar Esad'ın ülkeden kaçarak Moskova'ya sığınması, Rusya'nın bölgedeki stratejisini sekteye uğrattı. Esad'ın devrilmesi, Rusya'nın Orta Doğu'daki stratejik konumunu ve Suriye'deki varlığını yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Esad'ın devrilmesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı. Bu gelişme, Suriye'deki 50 yıllık Esad hanedanlığının sona erdiğini işaret etmekteydi.

Cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündek yeni Şam yönetimi, statükonun değişmesinin ardından Rusya ile ilişkilerini yeniden tanımlama sürecine girdi. Bu kapsamda, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Şam'ı ziyaret ederek Moskova'nın tutumunu taraflara iletti.

Rusya'nın büyük ölçüde asker çektiği üslerin durumu halihazırda belirsizliğini koruyor.