BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndüğünü açıkladı.

BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 21:48

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 270 bin mültecinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Mültecilerin dönüşüne ilişkin yaptırdıkları son anketten verileri paylaşan Llosa, "Esed rejiminin devrilmesinden bu yana 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü ve çok daha fazlası önümüzdeki yıl geri dönmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

'4'TE BİRİNDEN FAZLASI 12 AY İÇİNDE DÖNMEYİ PLANLIYOR'

Llosa, Suriyeli mültecilerin 4'te 1'inden fazlasının önümüzdeki 12 ay içinde hayatlarını yeniden kurmak için geri dönmeyi planladığının altını çizdi.

Geri dönmenin önündeki en büyük engeller arasında mevcut konut ve mülkiyet haklarının, güvenlik, temel hizmetlere erişim ve ekonomik zorluklarla ilgili endişelerin yer aldığına işaret eden Llosa, mültecilerin yüzde 60'tan fazlasının geri dönmeye dair nihai karar öncesinde Suriye'yi ziyaret etmek istediğini söylediğini vurguladı.



Etiketler: #Birleşmiş Milletler

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