Eşinin cesedini yüzlerce parçaya ayırmıştı: Ömür boyu hapis cezası aldı!

İngiltere'de eşinin cesedini 200'den fazla parçaya ayıran bir adam, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:31
Eşinin cesedini yüzlerce parçaya ayırmıştı: Ömür boyu hapis cezası aldı!
Abone Ol google-news

İngiltere'de Nicholas Metson adındaki bir adamın, Mart 2023'te 26 yaşındaki Holly Bramley'i öldürdüğünü itiraf etmesnin ardından cesedi nehre atmasına yardım etmesi için bir arkadaşına 50 sterlin ödediği ortaya çıkmıştı.

28 yaşındaki adam, eşini en az dört kez bıçakladıktan sonra parçalara ayırmış ve ceset parçalarını Lincoln'deki dairelerinin mutfak kilerinde bir hafta boyunca saklamıştı.

Savcılar, Metson'ı "sapkın ve barbar" olarak tanımlayarak, eşini en az 224 ayrı parçaya ayırma şeklinin "cesedi taşımak için gerekenin çok ötesine geçtiğini" söyledi.

Mahkemeye, Bramley'in kalıntılarının, başlangıçta bir hayvana ait olduğunu düşünen bir halk üyesi tarafından bulunduğu söylendi.

Metson, Lincolnshire Polisine Bramley'in yerel bir akıl sağlığı kriz ekibinin üyeleriyle birlikte evlerinden ayrıldığını, ancak memurların "güçlü bir çamaşır suyu kokusu" fark ettiklerini ve kan lekeli çarşafların yanı sıra bir havlu üzerinde bir testere bulduklarını söylemişti.

KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

Bramley'i öldürmekle suçlandıktan sonra Metson'ın telefonunda yapılan incelemede Google'da "bir cesetten nasıl kurtulurum", "karım ölürse hangi yardımları alabilirim" ve "Tanrı cinayeti affeder mi" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Eşinin ölümünün ardından Metson, Bramley'in Facebook profilinden arkadaşlarına mesaj atarak onları hala hayatta olduğuna inandırmış ve banka hesabından kendisine para gönderdi.

Kamera kayıtları Metson'ın geçen yıl 25 Mart'ta 14. kattaki dairesinden çok sayıda çanta taşıdığını gösteriyordu.

Metson en az 19 yıl 316 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"BRAMLEY ÇOK SEVİLEN BİR KADIN"

Hakim Simon Hirst, Lincoln Kraliyet Mahkemesi'nde yaptığı ceza açıklamasında şunları söyledi: 

"Bramley'in çok sevilen genç bir kadın olduğu açıktır. Annesi tarafından güzel, nazik ve sevgi dolu olarak tanımlanmıştır. Bramley'in arkadaşlarının hayatlarında asla doldurulamayacak bir boşlukla baş başa kaldıkları da net."

Metson'ı "şeytani bir canavar" olarak nitelendiren Bramley'in annesi Annette, geçen hafta ailesinin "hayal edilemez bir acı" çektiğini söyledi.

Kızını "güzel, nazik ve sevgi dolu" olarak tanımlayan Annette, "Acıyla dolu son anları sonsuza dek aklımızdan çıkmayacak. Hayatı, insan hayatına saygı duymadığı çok açık olan biri tarafından alındı" dedi.


ingiltere haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'

İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'
Fransa ve İngiltere'den Ukrayna uyarısı: Hepimiz kaybederiz

Fransa ve İngiltere'den Ukrayna uyarısı: Hepimiz kaybederiz
İngiltere'de yüzbinlerce kişi Gazze'de ateşkes için 11'inci kez yürüdü

İngiltere'de yüzbinlerce kişi Gazze'de ateşkes için 11'inci kez yürüdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı

İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı
UEFA’dan Halil Umut Meler’e dev görev!

UEFA’dan Halil Umut Meler’e dev görev!
Süleymanpaşa ilçesinde mazbata krizi yaşandı: 'Listede kaydırma yapıldı'

Süleymanpaşa ilçesinde mazbata krizi yaşandı: 'Listede kaydırma yapıldı'
Survivor Poyraz’dan elendikten sonra ilk paylaşım

Survivor Poyraz’dan elendikten sonra ilk paylaşım
İYİ Parti'de kriz sürüyor: 'Ana sorumlu istifa etmedi'

İYİ Parti'de kriz sürüyor: 'Ana sorumlu istifa etmedi'
8 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Survivor All Star, Kızıl Goncalar reyting sıralaması

8 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Survivor All Star, Kızıl Goncalar reyting sıralaması
Diyarbakır'da skandal görüntüler... Uzman çavuşları kamyon kasasında disipline sevk ettiler!

Diyarbakır'da skandal görüntüler... Uzman çavuşları kamyon kasasında disipline sevk ettiler!
Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?