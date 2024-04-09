Eşinin cesedini yüzlerce parçaya ayırmıştı: Ömür boyu hapis cezası aldı!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:31

Güncelleme: 09.04.2024 - 13:31

İngiltere'de Nicholas Metson adındaki bir adamın, Mart 2023'te 26 yaşındaki Holly Bramley'i öldürdüğünü itiraf etmesnin ardından cesedi nehre atmasına yardım etmesi için bir arkadaşına 50 sterlin ödediği ortaya çıkmıştı.

28 yaşındaki adam, eşini en az dört kez bıçakladıktan sonra parçalara ayırmış ve ceset parçalarını Lincoln'deki dairelerinin mutfak kilerinde bir hafta boyunca saklamıştı.

Savcılar, Metson'ı "sapkın ve barbar" olarak tanımlayarak, eşini en az 224 ayrı parçaya ayırma şeklinin "cesedi taşımak için gerekenin çok ötesine geçtiğini" söyledi.

Mahkemeye, Bramley'in kalıntılarının, başlangıçta bir hayvana ait olduğunu düşünen bir halk üyesi tarafından bulunduğu söylendi.

Metson, Lincolnshire Polisine Bramley'in yerel bir akıl sağlığı kriz ekibinin üyeleriyle birlikte evlerinden ayrıldığını, ancak memurların "güçlü bir çamaşır suyu kokusu" fark ettiklerini ve kan lekeli çarşafların yanı sıra bir havlu üzerinde bir testere bulduklarını söylemişti.

KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

Bramley'i öldürmekle suçlandıktan sonra Metson'ın telefonunda yapılan incelemede Google'da "bir cesetten nasıl kurtulurum", "karım ölürse hangi yardımları alabilirim" ve "Tanrı cinayeti affeder mi" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Eşinin ölümünün ardından Metson, Bramley'in Facebook profilinden arkadaşlarına mesaj atarak onları hala hayatta olduğuna inandırmış ve banka hesabından kendisine para gönderdi.

Kamera kayıtları Metson'ın geçen yıl 25 Mart'ta 14. kattaki dairesinden çok sayıda çanta taşıdığını gösteriyordu.

Metson en az 19 yıl 316 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"BRAMLEY ÇOK SEVİLEN BİR KADIN"

Hakim Simon Hirst, Lincoln Kraliyet Mahkemesi'nde yaptığı ceza açıklamasında şunları söyledi:

"Bramley'in çok sevilen genç bir kadın olduğu açıktır. Annesi tarafından güzel, nazik ve sevgi dolu olarak tanımlanmıştır. Bramley'in arkadaşlarının hayatlarında asla doldurulamayacak bir boşlukla baş başa kaldıkları da net."

Metson'ı "şeytani bir canavar" olarak nitelendiren Bramley'in annesi Annette, geçen hafta ailesinin "hayal edilemez bir acı" çektiğini söyledi.

Kızını "güzel, nazik ve sevgi dolu" olarak tanımlayan Annette, "Acıyla dolu son anları sonsuza dek aklımızdan çıkmayacak. Hayatı, insan hayatına saygı duymadığı çok açık olan biri tarafından alındı" dedi.