İngiltere'de yüzbinlerce kişi Gazze'de ateşkes için 11'inci kez yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'nın sokaklarını dolduran yüzbinlerce Filistin destekçisi gösterici, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla 11'inci kez ulusal yürüyüş düzenledi.

AA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 20:37
İngiltere'de yüzbinlerce kişi Gazze'de ateşkes için 11'inci kez yürüdü
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Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 48'inci yıl dönümünde başkentteki Russell Meydanı'nda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla şehrin merkezindeki ünlü Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısında bulunarak, İsrail'e silah satışı nedeniyle İngiliz hükümetini "soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti ve bir an önce silah ihracatının durdurulmasını istedi.

Ellerinde "Gazze'de katliam var", "Bizim vergilerimiz İsrail'in savaş suçlarını fonluyor" ve "Ellerini Refah'tan çekin" yazılı pankartlar taşıyan Filistin destekçilerinin yürüyüşü Trafalgar Meydanında son buldu.

Acil ateşkes çağrısıyla 11'incisi düzenlenen ulusal yürüyüşe Mısır asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, komedyen Alexei Sayle, Filistin asıllı İngiliz müzisyen Reem Kelani gibi ünlü isimler de katılarak destek verdi.

Öte yandan bir grup İsrail yanlısı da, Waterloo Köprüsü yakınlarında bayraklar ve pankartlarla karşı gösteri düzenledi. İngiliz polisi iki grubun karşı karşıya geldiği güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Polis, Filistin'e destek yürüyüşüne katılan göstericilerden bazılarını ise gözaltına aldı.

Filistin yanlılarının gözaltına alınmasına yürüyüşe katılan vatandaşlar tepki gösterdi.


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