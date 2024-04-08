İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'
Dünyanın dört bir yanından insanlar, daha ucuz fiyatlarla estetik operasyon vaat eden Türkiye'deki kliniklere akın ederken, yaşanan sağlık skandallarına bir yenisi eklendi.
İngiliz basını, İngiltere'deki otellerde düzenlenen "tıbbi" tanıtım toplantılarında müşterilerin, ölümcül tehlike arz ettiği bilinen estetik ameliyatları yaptırmaları için baskı gördüğünü iddia etti.
The Sun gazetesi, Türkiye'den gelen sağlık görevlilerinin, 'Brezilya usulü kalça kaldırma' ameliyatı da dahil olmak üzere pek çok estetik operasyon için düşük fiyatlar vaat ettiğini ve bu işlemler sırasında, ciddi suiistimallerde bulunulduğunu öne sürdü.
The Sun, görevdeki gizli muhabirleri Thea Jacobs'un, bu tanıtım toplantılarından birine katıldığını ve "Rus ruleti" olarak adlandırılan, 5 bin sterlinlik kalça kaldırma ameliyatına kaydolması için baskı gördüğünü öne sürdü.
The Sun; muhabirleri Jacobs, S. S. A. adlı Türk doktor ve doktorun tercümanı arasındaki görüşmeyi gizli kamera yoluyla haberleştirdiklerini ifade ederken, görüntüleri internet üzerinden dünyaya servis etti.
Haberde, otelde yaşananlar şu sözlerle aktarıldı:
"Daha önce 'iyi derecede İngilizce bilen' bir doktor sözü verilmesine rağmen, [muhabirimize] bir tercüman aracılığıyla, konferans odasında, mahremiyetini koruyacak bir perde olmadan 'soyunması talimatı' verildi."
"Dr. A., hiçbir uyarıda bulunmadan (muhabirimizin) iç çamaşırını indirdi ve kalçalarını ellemeye başladı. Ardından tercüman aracılığıyla, enjeksiyon mu yoksa implant mı istediğini sordu ve implantların 'daha uzun ömürlü' olduğunu söyledi."
"Fiziksel muayene sadece iki buçuk dakika sürdü. Görüşme sırasında muhabirimiz güvenlik endişelerini dile getirmiş olsa da tercüman tarafından kendisine, 'Hiç kimse, Brezilya kalça kaldırma ameliyatı (BBL) ya da benzeri bir şey yüzünden ölmedi. Bizim hastanemizde böyle bir sorun yok' dendi."
Muhabir Thea Jacobs ise olaya dair şunları söyledi:
"Cerrahın ve tercümanının önünde soyunmam gerektiğini fark ettiğimde dehşete düştüm. Beni kesip açacak olan adamla doğrudan konuşamamak beni son derece rahatsız etti. Kendimi çok savunmasız hissettim ve neler olup bittiği konusunda sık sık kafam karıştı..."
Jacobs, sözlerine şöyle devam etti:
"Tıbbi konsültasyon, genel olarak ciddi bir klinik suistimal teşkil etmektedir. Ayrıca cerrahın iç çamaşırımı indirmesi de 'ciddi bir mesleki suiistimal' olarak kabul edilebilir. Hasta güvenliği konusunda çok ciddi endişelerim var. Buna ek olarak, cerrah Birleşik Krallık'ta kayıtlı olsaydı, büyük olasılıkla hakkında işlem yapılırdı..."
Habere göre, geçen birkaç yıl içinde yedisi Türkiye'de olmak üzere en az 28 İngiliz, 'kalça kaldırma' operasyonlarından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatlarını kaybetti.
The Sun ayrıca, Türkiye'de yapılan estetik ameliyatlar sonrası yaşamlarını yitiren İngiliz vatandaşlarının ölümünde Dr. A.'nın hiçbir payının olmadığını da ekledi.
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