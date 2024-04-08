İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'

"Fiziksel muayene sadece iki buçuk dakika sürdü. Görüşme sırasında muhabirimiz güvenlik endişelerini dile getirmiş olsa da tercüman tarafından kendisine, 'Hiç kimse, Brezilya kalça kaldırma ameliyatı (BBL) ya da benzeri bir şey yüzünden ölmedi. Bizim hastanemizde böyle bir sorun yok' dendi."