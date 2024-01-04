Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: İran'a karşı harekete geçmeliyiz

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:22

Güncelleme: 04.01.2024 - 11:22

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin, Irak ve Suriye'deki vekillerini kullanarak buralarda konuşlu ABD askeri hedeflerini vuran İran'a karşı tepkisel bir tutum takınmayı göze alamayacağını söyledi.

Bolton, "İran'ın kutusuna geri dönmesini ve bölgede işlerin daha da kötüye gitmemesini sağlamanın iki yolu var. Birincisi daha fazlasını yapmamaları için onlara yalvarmak ki Beyaz Saray'ın stratejisi de temelde bu. Diğeri ise İran'a ve tüm bu terörist vekillere, İsrail'e, bize ve bölgedeki diğer müttefiklerimize ne kadar acı çektirebileceklerini düşünürlerse düşünsünler, karşılığında çok daha fazla acıyla karşılaşacaklarını açıkça göstermek için caydırıcılık koşulları oluşturmaktır. Vardıkları sonuç, başka bir şeye kalkışmamalarının çok daha iyi olacağı yönünde olmalı, ancak onlara acı hissettirmezsek, üç aydır sürdürdükleri terör eylemlerinin hiçbir sonucunu görmeyecekler ve durum daha da kötüye gidecek" dedi.

İran'ı vurma zamanının "şimdi" olduğunu söyleyen eski ABD'li Senatör Joe Lieberman ile aynı fikirde olduğunu belirten Bolton, "İranlılar, temelde harcanabilir olarak gördükleri vekillerinin eylemlerinden sorumlu tutulacaklarını anlamazlarsa, Ayetullahlar kendi ülkelerinde acı görmezlerse, kendi varlıklarının tehdit altında olduğunu görmezlerse, geri adım atmayacaklardır" dedi.

Bolton, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Senatör Lieberman'ın asıl söylemek istediği, eğer bölgede daha geniş çaplı bir savaştan kaçınmak istiyorsanız, harekete geçme zamanının şimdi olduğudur, işler daha da kötüye gittiğinde değil. Eğer İran şu anda böyle davranıyorsa, nükleer silah elde ettiklerinde nasıl davranacaklarını bir düşünün, ki bu yöne doğru gidiyorlar. Kaybedecek çok fazla zaman olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda çok endişeliyim, ama özellikle de Amerikan kayıpları söz konusu olduğunda. Amerikalı subaylar medyada isim vermeden, bu saldırılar sonucunda gerçek bir kitlesel ölüm vakası yaşamamış olmamızın tek nedeninin şans olduğunu söylüyorlar ve bence bu Irak ve Suriye'deki Amerikan halkının hayatlarıyla zar atmaktır. Beyaz Saray'ın bu şekilde davranmasının sorumsuzca olduğunu düşünüyorum."

ABD'nin, İran'ı hedef alması halinde vurulabilecek hedefleri belirten Bolton, "Kudüs Gücü karargâhı, uçaksavar mevzileri, Körfez'deki, Kızıldeniz'deki İran Donanması ile ilgili pek çok farklı şey olabilir. Çok sayıda hedef var ve İran'ın bunu bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.