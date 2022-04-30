Eski Afgan general: Taliban'a karşı yeni bir savaş başlatacağız
Eski Afgan general, bayramdan sonra Taliban'a karşı silahlı mücadele başlatacaklarını söyledi.
Eski bir Afgan general, Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak, önümüzdeki günlerde Taliban'a yönelik adımlar atılacağını duyurdu.
Eski yönetime bağlı orduda görev yapan Korgeneral Sami Sadat, Ramazan Bayramı sonrası kendisi gibi birçok eski asker ve siyasetçinin Taliban'a karşı "yeni bir savaş" başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.
Sadat, Taliban'ın son 8 ayda birçok insan hakkı ihlalinde bulunduğunu savunarak, bu durumun birçok Afgan'ı askeri harekat seçeneğinin başarı için tek seçenek olduğuna ikna ettiğini ileri sürdü.
'AFGANİSTAN'I TALİBAN'DAN ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ'
Sami Sadat, Ramazan Bayramı sonrası Afganistan'a dönmeyi planladığını ve saldırıların gelecek ay başlayabileceğini kaydederek, amaçlarının "Afganistan'ı Taliban'dan özgürleştirmek ve demokratik sistemi yeniden inşa etmek" olduğunu ifade etti.
Sadat, dış destek almadıklarını ve aramadıklarını, "vatansever Afganlar" tarafından finanse edildiklerini belirterek, "Afganistan'da 8 aylık Taliban yönetiminde gördüğümüz şey, daha fazla dini kısıtlama, yanlış aktarma ve yorumlamalar ile Kur'an-ı Kerim'in siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasından başka bir şey değil" diye konuştu.
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