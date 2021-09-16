Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu
Taliban'ın iktidara gelmesi sonrasında eski Afgan yöneticilerin evlerinde yapılan aramalarda milyonlarca dolarlık nakit ve külçe altının ele geçirildiği bildirildi.
Afganistan'da Taliban'ın kontrolüne geçen Merkez Bankası, eski üst düzey yöneticilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 milyon doları aşan değerde nakit para ve altın külçeleri ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, evlerindeki nakit para ve külçe altınlara el konan eski Afgan hükümet mensupları ve üst düzey memurlar arasında eski Devlet Başkan Yardımcısı Emrullah Salih'in adına da yer verildi. Salih'in evinde ele geçirilen miktar ise telaffuz edilmedi.
Salih, geçen ay eski Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçması sonrasında vekaleten Devlet Başkanlığı görevini devralmıştı. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından Pencşir vilayetinde direniş örgütleyen Salih'in şu an nerede bulunduğu bilinmiyor.
DW Türkçe'de yer alan habere göre, Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden biri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Salih'in evinde 6 milyon doları aşan değerde nakit para ve 18 külçe altın ele geçirildiğini iddia etti. Salih'ten ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Merkez Bankası açıklaması öncesinde Afganistan'ın Tacikistan'daki eski büyükelçisi Muhammed Sahir Ekber, eski Devlet Başkanı Gani'nin ülkeden kaçarken yanında 169 milyon dolar götürdüğünü iddia etmiş, Gani iddiayı yalanlamıştı. Afgan medyasında yer alan haberlerde Taliban kontrolüne geçen Merkez Bankasının ülkedeki bankalardan eski yetkililerin hesaplarını dondurmalarını istediği belirtiliyor.
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