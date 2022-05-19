Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e verilen bazı özel haklar geri alındı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:55

Almanya’da Federal Meclis'in eski Başbakan Gerhard Schröder'e emekli olduktan sonra verilen bazı özel hakları geri aldığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın haberinde, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın ardından Rusya'ya verdiği destek nedeniyle çok tepki alan eski Başbakan Gerhard Schröder’e tanınan bazı imtiyazların geri alındığı ifade edildi.

Hükümeti oluşturan partilerin Meclis Bütçe Komisyonu'na sunduğu önerge, yapılan kapalı oturumda kabul edildi. Buna göre Schröder'e emekli olduktan sonra tahsis edilen ofis kapatılacak ve buradaki çalışanlar da başka birimlere kaydırılacak. Schröder'in sadece koruma masraflarının devlet tarafından üstlenileceği ve emekli maaşını almaya devam edeceği belirtildi.

Hristiyan Birlik Partilerinin Schröder'in emekli maaşının da kesilmesini isteyen önerge sunduğu ancak bunun kabul edilmediği öğrenildi.

Almanya'da başbakanlık yapmış siyasetçilere görev sürelerine bağlı olarak emekli maaşı, bir ofis ile bir şoför ve koruma tahsis ediliyor.

RUSYA'YA DESTEK, GAZPROM'DA GÖREV

Gerhard Schröder, 1998-2005 yılları arasında başbakanlık görevini sürdürmüştü. Putin, daha sonrasındaysa Schröder'i en büyük Rus enerji şirketlerinden Gazprom ve Rosneft'in yönetimine getirildi. Putin'e ve Rusya'ya olan yakınlığıyla bilinen Schröder, işgalden sonra Rusya'yı kınasa da şirketlerdeki görevlerine devam etti. Bu durum, partisi Sosyal Demokratlardan başta olmak üzere kamuoyundan tepki çekmişti.