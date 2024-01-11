Eski bakana cinayetten müebbet hapis cezası

Yayınlanma: 11.01.2024 - 08:52

Güncelleme: 11.01.2024 - 08:53

Ulusal basındaki haberlere göre, Musu-Scott ve ailesinden 3 kişi, Musu-Scott'ın yeğeni Charloe Musu'nun ölümüyle bağlantılı olarak "cinayet, suç komplosu ve kolluk kuvvetlerine yalan beyanda bulunmakla" suçlandı.

Başkent Monrovia'daki mahkeme, 70 yaşındaki eski Bakan Musu-Scott ve 3 yakınına cinayetten müebbet hapis cezası verdi.

Musu-Scott'ın avukatları, kararı temyize götüreceklerini belirtti.

Charloe Musu, Şubat 2023'te Brewerville'deki evinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.