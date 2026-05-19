Eski başbakan kara para aklama davasında sanık oldu

Hakkında üç ayrı suç iddiasında bulunulan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu.

Plus Ultra hava yolu şirketinin Kovid-19 salgını sonrasında kurtarılması için verilen 53 milyon avronun kara para aklama amacıyla kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili davada Ulusal Mahkeme Hakimi Jose Luis Calama, eski başbakan Zapatero'yu da suçladı.

Hakim Calama, Zapatero'yu, kara para aklama iddialarında "organize suç, nüfuzunu kullanma ve belge sahteciliğiyle" resmen suçlayarak, 2 Haziran'da sanık sıfatıyla mahkemeye ifade vermeye çağırdı.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan, Ulusal Mahkeme kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlere göre, Jandarma'ya bağlı Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi'nin (UDEF), eski başbakanın ofisinde ve üç başka şirkette arama yaptığı bildirildi.

Zapatero'nun İspanyol hükümetinden 53 milyon avroluk kamu kurtarma paketi alan Plus Ultra hava yolu şirketiyle bağlantılı iş insanlarına "danışmanlık hizmeti verdiği" ileri sürülüyor.

Zapatero bu zamana kadar Senato'da ve basına yaptığı açıklamalarda, Venezuela'da özel iş yaptığı, komisyon aldığı veya şirket sahibi olduğu iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

İlk olarak 2024 yılında Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, UDEF ile birlikte yürüttüğü soruşturmada, söz konusu hava yolu şirketine yapılan yardımın Venezuela'daki yolsuzluktan kaynaklanan parayı aklamak için kullanılmış olabileceği iddiasını ortaya atmıştı.

O dönemde, Madrid 15 numaralı soruşturma mahkemesi hakimi, soruşturmayı kapatma kararı alsa da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine dava Ulusal Mahkeme'de tekrardan açılmıştı.

Son olarak Aralık 2025'te, Venezuela'dan para aklama iddialarıyla bağlantılı olarak, hava yolu şirketi başkanı ve iş insanı Julio Martinez de dahil olmak üzere birçok kişi tutuklanmıştı.